Рустам Минниханов проголосовал на выборах президента России

Фото: Максим Платонов

Рустам Минниханов и его супруга проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Они посетили участок № 42, расположенный на ул. Карла Маркса — в первом здании КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.

Ранее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что в Татарстане функционирует 2 722 избирательных участка и 45 дополнительных. Он добавил, что на избирательных участках задействованы 16,4 тыс. наблюдателей. Штат членов ЦИК, территориальных и участковых избирательных комиссий, которые работают на участках, насчитывает 22 тыс. человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин