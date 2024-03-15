Делегация Пакистана встретилась с вице-премьером РТ Олегом Коробченко

Фото: Рустам Хабибуллин

Российский деловой центр в Пакистане планируется открыть на базе представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, в городе Карачи. Об этом сообщил гендиректор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин на встрече в вице-премьером РТ Олегом Коробченко. По его словам, при поддержке фонда в Пакистане работает Совет татар Пакистана, который занимается объединением местных татар (более 2 миллионов). Это необходимо для официального признания властями татарской нации в перечне основных.

Кроме того, фонд проводит конференции и деловые встречи. «Мы привезли в Татарстан пакистанскую бизнес делегацию с тем, чтобы общими усилиями поднять товарооборот не только с Татарстаном, но с Россией в целом», — высказал пожелание Рустам Хабибуллин.

