На противопаводковые мероприятия в поселке Балтаси выделят 1 млн рублей

На противопаводковые мероприятия в поселке Балтаси выделят 1 млн рублей. Согласно договору, работы должны быть выполнены до 30 июня 2024 года включительно. Заказчиком выступает исполнительный комитет Балтасинского городского поселения.

В перечень работ входит озеленение и благоустройство территорий, создание временных зданий и сооружений, прочие работы.

Также по соглашению подрядчик обязуется выполнить работы по очистке труб, русел от грязи, снега и льда, прокопать канавы или траншеи в снегу, выколоть лед и обледенелый снег из кюветов, прорубить борозды, тротуары и мостовые сооружения. В том числе в перечень работ входит устройство прорезей в ледяном полу, погрузка материалов и перевозка грузов.

Ранее ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации» получило средства на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин