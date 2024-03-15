Кондратьев: «Татарстан голосует традиционно активно!»

— Татарстан голосует традиционно активно. И кадры наблюдения это подтверждают, — заявил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул, что выборы проходят в штатном режиме. Дополнительные участки организованы на территории СИЗО и в больницах. Он также отметил, что комиссия не занимается предсказанием количества явок жителей.

По его словам, в Татарстан также прибыли иностранные наблюдатели. Они расположились в избирательных участках с начала их работы.



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