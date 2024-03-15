Кондратьев: «Трехдневный формат выборов — это удобно!»

Фото: Максим Платонов

Как отметил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, одной из особенностей текущей избирательной кампании по выбору президента России стал трехдневный формат.

— Я надеюсь, мы в активном режиме проведем эти три дня работы по обеспечению выборов президента РФ. Из особенностей — мы впервые проводим эту избирательную кампанию не только в трехдневном формате. Трехдневный формат уже не требует объяснений, это удобно, — рассказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что удобство трехдневного формата подтверждают избиратели — комфорт и удобство голосования это приоритет. Тем не менее, это дополнительная физическо-эмоциональная нагрузка для членов избирательной комиссии.

Второй особенностью стала ситуация, в которой проводится нынешняя избирательная кампания. Это экономическая и информационная война. Только за три месяца до проведения выборов в 2024 году на серверы ЦИК было 12 млн атак.

— В таких условиях выборы не проводились. Но они проводятся по закону, в срок и будут проведены, — заверил председатель.

Депутат Госсовета Татарстана, первый проректор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, профессор Игорь Бикеев согласился, что трехдневный формат — это удобно.

— Мы в это пришли на фоне пандемии коронавирусной инфекции, чтобы развести заболевших на несколько дней и предотвратить инфицирование. Затем осознали, что подобного рода комфорт зачастую комфортен для самих избирателей. Они определяют время, когда более удобно реализовать свое право на выборах, — заключил Бикеев.

Бикеев отметил, что три дня дают больше возможностей, чем один. В особенности это касается избирателей, которые планируют выезд за пределы населенного пункта с их избирательным участком.

Депутат также предсказал, что электронное голосование через какое-то время разовьется до всеобщего. Сейчас оно может быть комфортно, но не для всех.

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