Сквер Карла Фукса благоустроят в 2024 году

Как ответили «Реальному времени» в мэрии города со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства Казани, трость от памятника в сквере имени Карла Фукса обнаружили в самом саду. Найти нарушителя власти не надеются.

— Трость нашли в снегу, в самом Фуксовском саду. Видеонаблюдения там нет, поэтому установить виновного и полную картину произошедшего достоверно не получится, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что в 2024 году запланировано благоустройство сквера, в рамках которого и установят камеры видеонаблюдения.

— Мы изучим конструкцию трости и поищем способ восстановить ее так, чтобы максимально обезопасить от подобных ситуаций, — рассказали в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Ранее читатели «Реального времени» попросили прояснить ситуацию вокруг пропажи трости у памятника Карлу Фуксу в центре Казани. По изначальным данным, часть памятника отпилили вандалы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».