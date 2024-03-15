Казанскому острову «Маркиз» можно вернуть былую славу восточного базара

Краевед призывает возродить прежде излюбленное место отдыха горожан и гостей в Адмиралтейской слободе

Фото: Назметдинов Ринат

«Этот остров имел большую территорию и разные названия: Кунак, Сәүдә, Гостиный. Каждый год, после весенних паводков, здесь открывалась международная ярмарка», — так описывает историю казанского острова «Маркиз» краевед из Адмиралтейской слободы, меценат Гарафутдин Хисамутдинов. Крупный торговый базар открывался рядом с деревней Бишбалта, куда привозили шелк, чай и пряности купцы из Китая, Индии, Ирана и других стран по маршруту Великого шелкового пути. В очередной авторской колонке для «Реального времени» исследователь слободы предлагает благоустроить остров, вернув ему былую славу популярного места отдыха и торговли у казанцев и гостей города.

Бишбалта и Великий шелковый путь (Ефәк юл)

Бишбалта — Адмиралтейская слобода Кировского района начинает бурно застраиваться. Строится элитное жилье на бывшей земле вертолетного завода, идет подготовка к основанию жилого массива на территории завода «Сантехприбор». Еще два многоквартирных дома возводят на улице Большой. Ожидается перенос здания СИЗО-2 и реставрация Макарьевской церкви. Отреставрирован и введен в эксплуатацию «Сад рыбака» — «Балыкчы бакчасы», правда, татарское название написать забыли. Начинается строительство Соборной мечети на 10 тысяч мест.

Но пока нет проекта комплексного развития нашего микрорайона с сохранением исторических достопримечательностей, объектов культурного наследия, идентичности древней деревни Бишбалта, о необходимости сохранения которой я пишу с 2017 года. Хочу поделиться историей еще об одном уникальном явлении наших мест.

Это исторический, знаменитый торговый маршрут Ефәк юл — Шелковый путь, который проходил от Хазарского (Каспийского) моря вверх по реке Итиль (Волге). Этот путь соединял богатый Юг, включая Китай, Индию, Персию, арабские страны, с северными странами — Булгар, Русь, скандинавские государства. Крупный торговый базар-ярмарка находился рядом с деревней Бишбалта на острове Таҗи («Маркиз»). Этот остров имел большую территорию и разные названия: Кунак, Сәүдә, Гостиный. Каждый год, после весенних паводков, 24 июня на острове открывалась международная ярмарка. Приезжали купцы, торговцы из Китая, Индии, Ирана (Персии), стран Средней Азии, арабских стран Персидского залива, Египта. Они привозили шелк, чай, бумагу, пряности, ковры, украшения из золота и серебра, фаянсовую посуду и т. д. А увозили меха, кожу, украшения, шубы, обувь из узорной кожи, изделия из лесоматериалов и металла.

Крупный торговый базар находился рядом с деревней Бишбалта на острове Таҗи («Маркиз»). Взято realnoevremya.ru с сайта wiki2.org/ru. Автор; Untifler. Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ярмарки также работали в Булгаре, Биляре, Суаре, Ашлы возле Казани. Биляр на тот момент был крупнейшим городом в Европе, крупнее, чем Париж. В самой Казани ярмарки работали на Булаке, на улице Ташаяк, на Арском поле. А на Руси известная Макарьевская ярмарка работала под Нижним Новгородом, татары называли ее Мәкәрҗә базары.

Выше я описал, в каком уникальном месте мы живем. Отчасти мы обязаны этим Услонским горам (Ослан таулары), продолжению Жигулевских гор (Җигүле ат), которые повернули течение Волги (Идель) на 90 градусов к Каспийскому морю. Такой резкий поворот течения реки привел к оседанию песка, грунта, появлению островов. Противоположные берега реки, начиная от Звенигово до Борового Матюшино, покрыты толстым слоем чистейшего песка. В этом я убедился сам, когда выясняли в свое время, куда уходит вода озера Лебяжьего (Аккош күле). Глубина песчаного карьера составляла 17 метров. В настоящее время там отдыхают жители и гости поселка Юдино. Появившееся озеро стало называться Изумрудным.

Это благодатная почва для роста стройных сосен, великолепных сосновых боров. Эти леса и близость реки притягивали кораблестроителей и лесозаготовителей. После приезда Петра I из Голландии появилась новая профессия — лашманы. После переезда Адмиралтейства из Казани в Астрахань в 1829 году лашманы продолжали готовить пиломатериалы для верфей Санкт-Петербурга, Воронежа, Астрахани более 200 лет.

Чистейший песок также является ценнейшим строительным материалом и бесценным материалом для изготовления стекла и хрусталя. Это дар Услонских гор, на котором работают несколько силикатных заводов в Казани и стеклокомбинат, расположенный в поселке Васильево, выпускающий изделия из стекла.

Надо отметить и отрицательную сторону такого явления — это частое изменение фарватера, что приводит к определенным осложнениям судоходства по реке.

Купцы привозили шелк, чай, бумагу, пряности, ковры, украшения из золота и серебра, посуду и другие товары. Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

На приведенной карте видно, что остров Таҗи имеет большие размеры. Название острова поменялось в 1767 году. Царица Екатерина II, посетившая Казань, подарила этот остров итальянскому маркизу Палуччи. В 1911 году остров перекупил торговец Мусин. А местному населению понравилось слово «маркиз», и это красивое название сохранилось по сей день.

В советское время Адмиралтейская слобода называлась Кызыл-Армейская слобода. Исходили из реальностей. Адмиралтейство покинуло Казань в 1829 году, остались только лашманы. С 1928 года началась индустриализация, появились пятилетние планы. Район тогда носил название «Пролетарский», и все крупные промышленные предприятия Казани находились в Кызыл–Армейской слободе. Также было изменено название пристани (йокым) «Бакалда» на новое — пристань Устье (Усия). От пристани до города, до улицы Тази Гиззата, была проложена шоссейная дорога с твердым покрытием. Была и железная дорога вокруг города, для перевозки дров. В то время город отапливался в основном дровами.

Поменялось все после строительства гидроэлектростанции возле города Куйбышева (Самары). В 1950 году начались проектные работы нового речного вокзала и грузовых портов. Для защиты города от возможных затоплений строились гидротехнические дамбы. Для приближения города к реке Волге (она находилась на расстоянии 7 верст) перекрыли реку Казанку в двух местах, закупорили реку Булак, прорыли канал от кремля до Волги, соединив Казанку с Волгой. Тем самым изменили течение Казанки.

В 1954—1956 годах началась подготовка к заполнению Куйбышевского водохранилища водой: переселяли деревни, спиливали деревья, мешающие судоходству, убирали пристани, сгорела галера «Тверь 2», на которой приплыла Екатерина II (Әби-патша), якобы из-за шалости детей с огнем. Галера находилась возле реки Казанки, рядом со ШМАС (теперь офисный центр) на улице Адмиралтейской. По слухам, не знали, что делать с царской галерой, и пустили красного петуха.

Состояние острова «Маркиз» меняется в зависимости от уровня воды в Куйбышевском водохранилище, от погодных условий, от работы Чебоксарской ГЭС. От былого остались некоторые островки. Возможно ли сегодня возродить торговые ярмарки, восточные базары? Возможно ли открыть там для молодежи всемирно известный лагерь «Сәләт»? Возможно ли превратить остров, как в прошлом, в излюбленное место отдыха горожан и гостей? Такая возможность появится с началом строительства Соборной мечети, когда начнут работать земснаряды, за счет углубления и расширения фарватеров для судоходства и строительства других гидротехнических сооружений. Это также помогло бы развивать туристические маршруты под брендом «Серебряная подкова» («Көмеш дага»).

Екатерина II подарила остров маркизу Палуччи. На снимке: Паулуччи — Александр Филиппович, его сын Виктор, его супруга Елизавета Михайловна. предоставлено realnoevremya.ru Ларисой Лукьяновой

В России высокими темпами возрождается Шелковый путь. Это воздушные перелеты, это автобаны и скоростные железнодорожные сообщения, соединяющие Санкт–Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург, а в дальнейшем и Пекин. Это маршруты по Северному Ледовитому океану из Мурманска и Архангельска на Дальний Восток, Корею, Китай и другие страны Востока, которые в будущем, возможно, тоже войдут в разряд Шелкового пути. А вот маршрут по речным водным путям не изучен и не развивается, к сожалению. В последние годы налаживаются тесные торговые и дружественные отношения с Китаем, Ираном, Турцией, со странами Ближнего Востока и Каспийского бассейна. Надеемся, что наш земляк, российский вице-премьер Марат Хуснуллин, вносящий огромный вклад в развитие автобана и скоростной железной дороги, не оставит без внимания и развитие Шелкового пути по Каспийскому морю и реке Волге. Это будет способствовать восстановлению тесных торговых, экономических и общественных связей со среднеазиатскими государствами, странами Каспийского бассейна, странами Ближнего Востока.

В настоящее время урегулирован конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это позволит открыть коридор, соединяющий страны Ближнего Востока, Иран, Ирак, Турцию и арабские страны автобанами и железнодорожными путями. А это — решение важных и насущных вопросов по самым коротким путям и дорогам, соединяющим Север и Юг.

Южные страны всегда испытывают потребность в пресной воде. Северный Ледовитый океан со своими многокилометровыми ледяными покровами, пресной водой, рыбными запасами в будущем станет самым востребованным направлением. Товары и контейнеры с рефрижераторами, заполненными льдом и пресной водой, будут доставляться с севера на юг. Эти дороги будут способствовать и развитию туризма. В будущем, может быть, соединят Каспийское море с Персидским заливом. Тогда наши туристы поплывут в Дубай и в Индийский океан по водному пути.

Шелковая дорога (Ефәк юл) — это дорога дружбы, толерантности, торговли и мира!

