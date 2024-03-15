Казанский суд отпустил экс-начальника колонии из-под домашнего ареста

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Приволжский райсуд Казани смягчил меру пресечения бывшему начальнику колонии-поселения №18 Азату Сафину, обвиняемому во взятке. После двух месяцев домашнего ареста его ограничили запретом определенных действий — пока на месячный срок. Соответствующее ходатайство в суд направили сотрудники СК, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Сам Сафин и его адвокат Ленар Мифтахиев ходатайство следствия сегодня поддержали. Против выступил помощник прокурора Булат Галимов.

Напомним, статус подозреваемого Сафин получил еще в январе, после чего был уволен с должности начальника колонии-поселения №18 и водворен под домашний арест. Тогда на этом настаивал руководитель следственной группы из Приволжского отдела Следкома по РТ Евгений Скрипников с учетом признания вины фигурантом и его явки с повинной, написанной после привода в отдел.

Тогда Сафину инкриминировали получение взятки имуществом в виде холодильника, ножа, шкафа и стройматериалов в 2022—2023 годах.