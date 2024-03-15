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Казанский суд отпустил экс-начальника колонии из-под домашнего ареста

14:15, 15.03.2024 2
Казанский суд отпустил экс-начальника колонии из-под домашнего ареста
Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Приволжский райсуд Казани смягчил меру пресечения бывшему начальнику колонии-поселения №18 Азату Сафину, обвиняемому во взятке. После двух месяцев домашнего ареста его ограничили запретом определенных действий — пока на месячный срок. Соответствующее ходатайство в суд направили сотрудники СК, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Сам Сафин и его адвокат Ленар Мифтахиев ходатайство следствия сегодня поддержали. Против выступил помощник прокурора Булат Галимов.

Напомним, статус подозреваемого Сафин получил еще в январе, после чего был уволен с должности начальника колонии-поселения №18 и водворен под домашний арест. Тогда на этом настаивал руководитель следственной группы из Приволжского отдела Следкома по РТ Евгений Скрипников с учетом признания вины фигурантом и его явки с повинной, написанной после привода в отдел.

Тогда Сафину инкриминировали получение взятки имуществом в виде холодильника, ножа, шкафа и стройматериалов в 2022—2023 годах.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:12
    взятка в виде ножа - мда
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  • Анонимно 15:12
    золотой нож, наверное
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