Правительство повысило социальные выплаты медикам

По поручению президента правительство увеличило размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников. Выплаты в повышенном размере назначаются с 1 марта, за текущий месяц медики получат их в апреле. В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

Размеры выплат зависят от населенности города. В небольших городах и селах, где проживает менее 50 тысяч человек, врачи будут получать по 50 тысяч рублей, средний медперсонал — по 30 тысяч. В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 100 тысяч врач сможет рассчитывать на 29 тысяч рублей, медсестра — на 13 тысяч.

Также по инициативе главы государства с 1 апреля на выплаты по окладам медицинских работников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций. При этом зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года. Ранее Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, по которому расширяется список получателей специальных социальных выплат для медработников.

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Разиль Самигуллин