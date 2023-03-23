Итоги дня: отчет Мишустина, локализация очагов сибирской язвы, новая медаль «За храбрость»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 23 марта:
- Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 году, заявил, что по стране был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Несмотря на это инфляция в России приближается к целевому уровню. Мишустин отдельно отметил, что с 1 января 2024 года показатель МРОТ проиндексируют на 18,5%.
- Вместе с этим он также рассказал, что в стране на сегодняшний день созданы все условия для работы зарубежных компаний, в том числе из недружественных стран. Кроме того, он отметил, что спад ВВП оказался вполне умеренным, несмотря на прогнозы аналитиков прошлой весной, когда вероятное падение оценивалось двухзначными цифрами. Премьер-министр подчеркнул, что с 2026 года Россия намерена выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год.
- Вместе с этим Мишустин сообщил, что в правительстве России рассмотрят вопрос о запрете вейпов и сформируют позицию по этому поводу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил премьер-министра поддержать запрет электронных сигарет и подчеркнул, что такая позиция является общей в ходе ежегодного отчета об итогах работы правительства.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что в прошлом году в республике не было ни одного инцидента буллинга детей в учебных заведениях. При этом в регионе увеличилось количество суицидов среди детей — с 11 до 22 случаев в 2022 году. Вместе с этим снизился и возраст суицида среди детей — есть случай с ребенком рождения 2009 года (13 лет), пояснила она.
- Замначальника Главного управления ветеринарии кабмина Габдулхак Мотыгуллин рассказал, что после того как в Чувашии обнаружились заразившиеся сибирской язвой, в Татарстане была произведена проверка завезенного мяса и шкур животных. Вместе с этим он сообщил, что в прошлом году ветеринарно-полицейскими постами в республике было досмотрено чуть более 24 тысяч единиц транспорта и выявлено 307 нарушений ветеринарного законодательства. Также с начала года в Татарстане в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней отстреляно более 1,5 тысячи диких кабанов, добавил он.
- Президент России Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль «За храбрость» двух степеней. Ей будут награждаться россияне «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Медалью «За храбрость» могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства». В перечне российских медалей новая награда будет третьей — после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».
- В Подмосковье два пациента с подозрением на сибирскую язву попали в медорганизацию, подведомственную областному Минздраву. Уточняется, что предварительные анализы не подтверждают диагноз. Однако их поместили в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов. Вместе с этим глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы в стране.
- В Единый государственный реестр недвижимости внесли границу Татарстана с Ульяновской областью — это уже пятая из восьми границ. В основном она проходит по территории сельхозугодий и лесных массивов. Стоит отметить, что ее общая протяженность составляет 380,9 километра.
- В Альметьевске до 21 мая заключен под домашний арест замглавы района Андрей Подовалов. Такое решение вынес горсуд, отклонив ходатайство СК о заключении чиновника под стражу. О домашнем аресте суд просил сам задержанный по подозрению в получении взятки в 4,8 млн рублей, заявляя, что не намерен скрываться от следствия.
- В текущем финансовом году Россия вложила в Иран $2,76 млрд. Таким образом страна стала самым крупным инвестором Исламской Республики. По словам иранского министра экономики и финансов Эхсана Хандузи, государство определяет отношения с Россией как стратегические, а сотрудничество между странами ведется во многих сферах, особенно в экономической.
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков сообщил, что закон о цифровом рубле будет принят в апреле и начнет действовать в мае. Ранее закон планировали принять до 1 апреля, однако 22 марта Аксаков указал, что к этому сроку такого не произойдет, а проведение испытаний на реальных операциях с цифровым рублем отложили на более поздний срок.
- Центр занятости населения Казани с 3 апреля реорганизует свою работу. Теперь специалисты будут принимать жителей по принципу экстерриториального обслуживания — без привязки к месту регистрации в Казани. О том, по каким адресам придется обращаться, можно узнать здесь.
- Власти Татарстана дополнили кодекс об административных правонарушениях санкцией за нарушение правил эксплуатации внеуличного транспорта, к которым относят метрополитен, монорельсовый транспорт, подвесную канатную дорогу и фуникулер. Теперь за нарушение правил пользования введены штрафы: для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для предприятий — от 20 до 30 тысяч.
- Доцент Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что этим летом температура в Татарстане будет близка к климатической норме, а в сентябре высока вероятность положительной температурной аномалии — «бабьего лета». По его словам, в этом году «произошел переход на новые климатические нормы», так что в республике ожидается привычное для последних десятилетий теплое лето.
- Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В него вошли: блогер Илья Варламов*, уроженец Казани и глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков*, политолог Руслан Айсин, а также объединение лиц — «Парни Плюс/Парни+»*.
- Всемирная организация здравоохранения сообщила, что расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий. Отмечается, что из 24 государств продолжают поступать сообщения о новых случаях заболевания. В большей мере специалисты обеспокоены ситуацией в Юго-Восточной Африке, Малави и Мозамбике после циклона «Фредди».
- В январе 2023 года Татарстан посетили 264,5 тысячи туристов. Согласно данным Росстата, турпоток, в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, вырос на 28%. В тоже время турпоток в республику по итогам 2022 года составил 3,7 миллиона человек. Из них почти 207,3 тысячи путешественников посетили регион в январе.
- Глава МОК Томас Бах выступил против политического влияния на спорт и против обращения с российскими спортсменами как с носителями «коллективной вины». По его словам, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой.
- Гособвинение запросило 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для директора кладбища Набережных Челнов Ришата Шайхулова. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Помимо лишения свободы, прокуратура запросила для подсудимого 80 тысяч рублей штрафа в доход государства и запрет на работу в сфере похоронных услуг в течение 5 лет после освобождения. Напомним, директору кладбища вменяют незаконный оборот спецтехники для негласного получения информации — закупку и установку двух скрытых камер в помещениях ГУП «Горкоммунхоз», а еще — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и пять эпизодов превышения полномочий.
- КНИТУ-КАИ имени Туполева приобретет за 1,2 млн рублей лицензию на использование шведского программного обеспечения COMSOL Multiphysics. Несмотря на то, что страна находится в списке недружественных, компания сохранила свое пристуствие на российском рынке. А ее продукт широко применяется в различных типах промышленности. Уточняется, что данное ПО будет использоваться учреждением лишь в рамках своей стандартной учебной программы. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления трансфертов на перевозки по муниципальным маршрутам в 2023 году. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. В целом на перевозки власти хотят потратить 161,8 млн рублей.
- Также кабмин принял предложение Минтруда о проведении на территории республики мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Исполнительные органы госвласти и муниципальные образования должны организовать обучение работников безопасным приемам выполнения работ, а также проведение форумов по вопросам профилактики нарушений в области охраны труда и соблюдения правил и норм охраны труда.
- В ГК «Автодор» сообщили, что в настоящее время открыто уже 107 км дороги М-12 в Москве и Владимире. Этой осенью планируется открыть движение по 416 км от Москвы и до Нижнего Новгорода, а до конца года — открыть движение по 811 км по оставшемуся участку через Чебоксары до Казани.
- Международные резервы России за неделю увеличились на $12,5 млрд или на 2,2%. Таким образом они составили $585,8 млрд. Напомним, по данным на 10 марта, объем резервов составлял $573,3 млрд.
- Как выяснило «Реальное время», на перевозку военных казанского гарнизона, воспитанников кадетских классов и юнармии, артистов и участников во время проведения парада Победы из городского бюджета будет выделено 3 млн рублей. Перевозить участников будут на автобусах вместимостью примерно 45 мест. Они предоставляются на 1,2 тысячи часов — то есть на 50 суток.
- Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана провели проверку в детском саду №262, чьи воспитанники заразились сальмонеллезом, однако не выявили нарушений. Уточняется, что в учреждении усилили контроль за приготовлением пищи и проводят санобработку. Вместе с этим возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
- Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает видимый рост российской экономики в 2023 году. По его словам, уже сейчас прогнозируется рост более чем на 0,2%.
- Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что стоимость нефти на мировом рынке упала из-за кризисной ситуации в банковской сфере США.
Вместе с этим он отметил, что цены на нефть должны восстановиться до предыдущего уровня в краткосрочной перспективе.
- Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что Россия и Грузия близки к тому, чтобы возобновить прямое авиасообщение. Однако он добавил, что ему трудно судить, когда это решение реализуется.
- Рабочая группа World Athletics рекомендовала восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики. Однако совет организации продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований. Вместе с этим глава WA Себастьян Коу заявил, что в течение нескольких недель будут сформированы условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено.
Ключевые события 393-го дня специальной военной операции на Украине:
- Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили группировку в более чем 80 тысяч военных вокруг Артемовска. По его словам, с помощью накопленных сил украинские войска, помимо военных действий в Артемовске, могут попытаться нанести первый удар на белгородском направлении, «постараются выйти под Белгород».
- Международный уголовный суд заявил, что сожалеет из-за угроз, которые стали приходить после выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина. Как отмечает ведомство, МУС — это независимое и беспристрастное судебное учреждение, воплощающее коллективную приверженность стран-участниц борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления.
- Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper оскорбило Вашингтон. По его словам, военные «злонамеренно подвергали себя и имущество США большому риску».
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Двуречная и Берестовое. Потери украинских войск на данном направлении составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США.
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Терны. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30.
- На Донецком направлении в результате действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери украинских войск на данных направлениях составили до 50 военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 404 самолета, 224 вертолета, 3 544 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 384 танка и других боевых бронированных машин, 1 071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4 415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 073 единицы специальной автомобильной техники.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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