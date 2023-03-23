Метеоролог КФУ: лето в Татарстане ожидается близким к климатической норме

Фото: realnoevremya.ru/Ана Сейтумерова

В Татарстане температура этим летом будет близка к климатической норме, а в сентябре высока вероятность положительной температурной аномалии — «бабьего лета», рассказал доцент Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.



По его словам, если бы долгосрочный прогноз на лето давали в прошлом году, то говорили бы о превышающих норму температурах. Однако в этом году «произошел переход на новые климатические нормы», так что в республике ожидается привычное для последних десятилетий теплое лето.

Тимур Аухадеев отметил тенденцию последних лет — осень приходит позже, а весна — раньше.

— В этом году март оказался аномально теплым, температурная аномалия составит более двух градусов. Последняя декада марта и начало апреля также прогнозируются с температурным фоном, превышающим климатическую норму, — заключил метеоролог.

Фото: realnoevremya.ru/Ана Сейтумерова

Согласно прогнозу Гидрометцентра респулики, к концу этой недели в Татарстане потеплеет до +11 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С.



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Маргарита Головатенко