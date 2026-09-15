Российскую вакцину от рака кожи можно получить по ОМС

Об этом сообщили на марафоне «Знание. Первые»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российскую вакцину от рака кожи теперь можно получить в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Денис Логунов на марафоне «Знание. Первые», передает РИА «Новости».

— Вся эта история сейчас вписана в ОМС — такую вакцину можно получить по ОМС, — сказал он.

До этого научный руководитель центра Александр Гинцбург заявлял, что лечение первого пациента, получившего российскую вакцину для терапии меланомы, проходит успешно.

В августе врач-онколог Евгений Черемушкин отмечал, что для предотвращения развития меланомы важно не только избегать прямых солнечных лучей, но и проходить регулярные медосмотры. Специалист способен выявить диспластические невусы — образования, представляющие повышенный риск.

Ранее сообщалось, что татарстанские льготники недополучили 3,2 млрд рублей на лекарства. Республиканский Минздрав призвал пациентов, имеющих право на «бесплатные» препараты, не отказываться от соцпакета.

Алсу Сабирзанова