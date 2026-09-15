В Армении назвали возможное повышение Россией цен на газ апокалиптическим сценарием

Реакция должна быть независимой и нестандартной, заявили в Центральном банке республики

Фото: Артем Дергунов

Возможное повышение Россией цен на газ для Армении представляет апокалиптический сценарий, сказал глава Центрального банка республики Мартин Галстян.

— Этот сценарий не относится ни к типу А, ни к типу Б, а является сценарием типа X. Он предполагает нечто более апокалиптическое, что наша реакция должна быть независимой и нестандартной, — цитирует его РИА «Новости».

Глава комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Вилен Габриелян 12 сентября утверждал, что если цены на поставляемый из России газ вырастут, республика может поднять арендную плату за пребывание в стране российской военной базы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с журналистами говорил, что в случае повышения цен армянская сторона тоже посмотрит, «на что может повысить цены, или что до сих пор было бесплатным, и на что после этого может пропорционально появиться цена».

Напомним, Россия временно прекратила поставки природного газа в Армению.

— В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории РФ, в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу, — сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

Галия Гарифуллина