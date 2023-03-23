ВОЗ расценивает риск распространения холеры в мире как очень высокий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий. В организации отметили, что из 24 государств продолжают поступать сообщения о новых случаях заболевания.



— С 11 февраля 2023 года, когда был опубликован предыдущий обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Четыре новые страны сообщили о вспышках болезни, а их общее число по состоянию на 20 марта достигло 24, — приводит ТАСС сообщение ВОЗ.

В организации считают, что риск на глобальном уровне сейчас очень высок. В большей мере специалисты обеспокоены ситуацией Юго-Восточной Африке, Малави и Мозамбике после циклона «Фредди». Отмечается, что новые вспышки с начала года регистрировались в Замбии, Зимбабве, Танзании, ЮАР, а также в регионе Африканского Рога.



В ВОЗ выразили свою обеспокоенность высокой смертностью от холеры. Многие страны «сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы».

В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке — 2,9%, что представляет собой «значительное превышение допустимого уровня», составляющего менее 1%.

В сентябре прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в Минобороны рассказал, что в феврале из Одессы в США были вывезены более 1 тысячи емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры.



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Илина Хакимова