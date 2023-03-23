Специалисты не выявили нарушений в казанском детсаду №262, чьи воспитанники заразились сальмонеллезом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана не выявил нарушений в детском саду №262, чьи воспитанники заразились сальмонеллезом. Однако в учреждении усилили контроль за приготовлением пищи и проводят санобработку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Уточняется, что бригада специалистов взяла пробы образцов сырой и готовой продукции, смывы, растворы дезсредств, приготовленных в учреждении. Кроме того, были обследованы сотрудники, проведен обход групп, пищеблока, складских помещений. Проверены документы по поставке продуктов из департамента, технологические карты, журналы пищеблока, медицинская документация.

На следующий день после инцидента сотрудники детсада провели дезинфицирующую обработку и генеральную уборку помещений учреждения, игрушек, посуды, инвентаря, а также постельного белья.

Медики и руководство учреждения обратились в поликлинику с просьбой о выходе врача для обследования контактных детей, подали списки контактных и отсутствующих детей в поликлинику.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Управлении Роспотребнадзора Татарстана сообщили, что в Казани были зарегистрированы семь случаев заболевания кишечной инфекцией у детей, посещающих четыре группы детского сада №262. У четверых выявлена сальмонелла энтеритидис, у двоих возбудители кишечной инфекции обнаружены не были, анализы еще одного ребенка проверяют.



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Максим Кокунин