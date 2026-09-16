«Получить кредит под 3% годовых»: зачем вступать в проект повышения производительности

Республиканский центр компетенций планирует вовлечь еще 200 предприятий с выручкой от 400 млн рублей

Фото: Сергей Козлов

В Татарстане 402 предприятия стали участниками федерального проекта «Производительность труда», взяв на себя обязательство повысить производительность труда на 5% в течение трех лет. «8 млрд рублей — это только прямой экономический эффект, накопленный с 2019 по 2026 год. В среднем 20 млн рублей получает каждое предприятие (от внедрения бережливого производства)», — сообщил промежуточные итоги программы министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Накануне он посетил казанский завод «Металл Профиль», вступивший в программу полгода назад. Производитель кровельных систем рассчитывает достичь роста за счет автоматизации — уже заказана линия в КНР. «А вы можете претендовать на льготный кредит ФРП под 3% на покупку автоматизированных линий и оборудования», — обрадовал Олег Коробченко, чем немало удивил гендиректора компании Игоря Кравченко, который не ожидал получить сюрприз. На самом деле про бонусы от ФРП, похоже, вспомнили в последний момент.

Производительность труда должна вырасти на 5% у каждого второго участника

Татарстан участвует в федеральной программе по повышению производительности труда с 2017 года, став одним из первых регионов в стране. Инициатива властей направлена на поддержку бизнеса в повышении эффективности работы — регионы получают федеральные субсидии на проведение аудита и внедрение инструментов бережливого производства. Оператором программы является «Республиканский центр компетенций», подведомственный Минпромторгу РТ. Сюда стекаются заявки предприятий на участие в федеральной программе.

Правда, год назад она трансформировалась в федеральный проект «Производительность труда» и вошла в состав нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Базовые цели при этом не изменились. Предприятие — участник проекта берет на себя обязательство повышать производительность труда на 5% в течение трех лет с момента подписания соглашения с региональным оператором. На старте РЦК проводит аудит отдельно взятого производственного участка (а не всего завода целиком, — прим. авт.), выявляет потери и предлагает решения. Преимущество в том, что консалтинговые услуги выполняются за счет бюджетных субсидий, самому предприятию платить за них не нужно. Но впоследствии руководство может масштабировать этот опыт в периметре всего предприятия и обязано обеспечить прирост производительности труда на 5%. Срок действия федерального проекта — 2030 год, т.е. программа близится к завершению. Хотя возможна пролонгация, но не факт.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— В ведении Минпромторга находится более 2 тысяч предприятий с выручкой от 400 млн рублей. В рамках программы повышения производительности труда до 2030 года планируется довести до 600. Т.е. ежегодно будут вовлекаться по 50 предприятий с выручкой от 400 млн рублей, — сообщил журналистам министр.

В настоящее время в проекте участвует 402 предприятия, уточнил Олег Коробченко. Основная задача — внедрение принципов бережливого производства, включая оптимизацию разделения труда и автоматизацию процессов. Работа строится следующим образом: специалисты РЦК проводят аудит, формируют рекомендации и совместно с руководством предприятия реализуют пилотный проект на отдельном участке. Цель такой работы — продемонстрировать эффективность изменений и мотивировать руководство к комплексной модернизации всего производства. «В итоге себестоимость — ниже, маржинальность — выше, качество — лучше», — заключил он. В среднем каждое предприятие получило эффект примерно в 20 млн рублей, а в совокупности 8 млрд рублей — это прямой экономический эффект с 2017 по 2026 год.

На эти цели Татарстан направил в прошлом году 120,9 млн рублей, в том числе 95,5 млн рублей из бюджета РФ. В этом году субсидии выделены на 142,6 млн рублей, в том числе 104,1 млн рублей из бюджета РФ, следует из материалов Минпромторга РТ. Очевидно, потраченные бюджетные ресурсы должны обернуться в перспективе ростом налоговых отчислений.

Навели порядок на «кухне» и получили 9 млн рублей

О том, как работают программы повышения производительности труда на практике, журналисты смогли увидеть в ходе пресс-тура. ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг», занимающееся сборкой электрощитовых шкафов, вступило в федеральную программу осенью 2025 года. Предприятие поставляет электротехническое оборудование на объекты нефтехимической промышленности, где технологический цикл непрерывен. До 2022 года предприятие комплектовало шкафы с европейским оборудованием, а в последние годы перешло на отечественные.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

РЦК предложило решение по оптимизации процесса сборки низковольтных комплектных устройств (НКУ). Именно здесь предприятие видит риски потерь. На первом этапе РЦК предложило переставить оборудование в цехе изготовления каркасов, навести порядок с расположением комплектующих — их разделили на отдельные ящики. Проще говоря, сборщики каркасов шкафов теперь быстрее могут найти метизы нужной спецификации. За счет этого достигли эффект в 9 млн рублей, сообщил куратор проекта РЦК Ренат Арсланов.

«Как работает бизнес? Он хочет проглотить все, что смог взять»

Гораздо большие резервы экономии скрываются в разделении труда, считают в РЦК. Сейчас сборщику «начинки» электрощитового шкафа приходится собирать все самостоятельно. В день он выполняет сотни электромонтажных операций по присоединению проводов, и пока не закончит, шкаф не уйдет заказчику. При этом следующий шкаф собирается по другой схеме — повторяемость минимальная. Понятно, что скорость сборки не самая высокая.

«Разделение труда организовано на начальном уровне. Если запустить конвейерное производство, то время работы сборщика по установке оборудования сократится на 49%», — отметил Арсланов. «Конвейер — это не лента, на которой двигаются шкафы, а синхронизация действий работников. На одном участке постоянно высокая нагрузка, на другом — простой, и можно балансировать загрузкой», — добавил заместитель по производству ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг» Артем Костюков.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Предложения включены в инвестпроект, но пока не приняты. «Для этого нужно понять, сколько времени займет та или иная операция, разбить на этапы, чтобы каждый брал на себя отдельные операции», — пояснил Костюков. Расходы на реализацию инвестпрограммы не озвучивались.

«Слабое разделение труда отражается на качестве, организация труда хромает везде, начиная с планирования. Как работает бизнес? Он хочет поглотить все, что смог взять. Предприятия живут в режиме аврала и, как правило, не понимают, когда смогут отгрузить продукцию — подписываются на октябрь, а по факту сдают в ноябре. И «налетают» на штрафы, рентабельность — минимальная», — обозначили общие болевые точки эксперты РЦК. С другой стороны, бизнесу не приходится ждать комфортных условий. Единственный выход — грамотное маркетинговое планирование, иначе предприятие вечно будет жить в «лихорадке».

Бережливые инструменты принесли 4 млн, автоматизация сулит 5 млн

ООО «КМП Поволжье» — один из 18 заводов федерального холдинга по выпуску металлочерепицы и кровельных систем — вступило в программу осенью 2025 года, подписав соглашение с РЦК по оптимизации производства по выпуску снегозадержателей (пилотный поток производства элементов безопасности кровли). Соглашение подписано на три года — в первые полгода аудит проводят за счет бюджета, а в последующие 2,5 года предприятие само должно находить решения по повышению производительности труда.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По рекомендации РЦК компания внедрила инструменты бережливого производства. Были организованы новые рабочие места для упаковки метизов и кронштейнов, установлен автоматический запайщик, исключена лишняя упаковка в пленку, сократили логистику. В результате производительность труда в пилотном потоке выросла на 11,3% — с 7,06 до 7,86 комплекта снегозадержателей на человеко-час. Ожидаемый эффект составит 4 млн рублей в год, сообщили участники проекта.

— Проект нужный и важный: экономический эффект не заставляет себя ждать, и цель оправдывает средства. На своем заводе в Казани будем проводить мероприятия, пока мы взяли один маленький участок. Есть план работ на 2,5 года вперед, — сообщил гендиректор компании Игорь Кравченко.



В будущем году компания планирует повысить производительность труда за счет автоматизации. Для этого в КНР была закуплена автоматическая линия по упаковке труб в полиэтилен. Ее будет обслуживать 1 работник вместо нескольких, сообщил журналистам начальник по производству Максим Чеботарев. Ожидаемый экономический эффект составит 5 млн рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Предоставляются ли льготы на покупку оборудования?» — поинтересовалось «Реальное время». В ответ глава Минпромторга РТ сообщил, что компания могла бы претендовать на льготное кредитование ФРП: до 300 млн рублей под 3% годовых. Кроме того, участники программы получают доступ к финансированию покупки оборудования: до 200 млн рублей через региональные фонды и до 2 млрд рублей — через федеральный офис. Судя по недоуменным взглядам менеджмента компании, подобная возможность стала для них сюрпризом. Про бонусы от ФРП, похоже, узнали прямо на месте, улыбнулись журналисты.

1 / 21 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов