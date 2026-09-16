«Получить кредит под 3% годовых»: зачем вступать в проект повышения производительности
Республиканский центр компетенций планирует вовлечь еще 200 предприятий с выручкой от 400 млн рублей
В Татарстане 402 предприятия стали участниками федерального проекта «Производительность труда», взяв на себя обязательство повысить производительность труда на 5% в течение трех лет. «8 млрд рублей — это только прямой экономический эффект, накопленный с 2019 по 2026 год. В среднем 20 млн рублей получает каждое предприятие (от внедрения бережливого производства)», — сообщил промежуточные итоги программы министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Накануне он посетил казанский завод «Металл Профиль», вступивший в программу полгода назад. Производитель кровельных систем рассчитывает достичь роста за счет автоматизации — уже заказана линия в КНР. «А вы можете претендовать на льготный кредит ФРП под 3% на покупку автоматизированных линий и оборудования», — обрадовал Олег Коробченко, чем немало удивил гендиректора компании Игоря Кравченко, который не ожидал получить сюрприз. На самом деле про бонусы от ФРП, похоже, вспомнили в последний момент.
Производительность труда должна вырасти на 5% у каждого второго участника
Татарстан участвует в федеральной программе по повышению производительности труда с 2017 года, став одним из первых регионов в стране. Инициатива властей направлена на поддержку бизнеса в повышении эффективности работы — регионы получают федеральные субсидии на проведение аудита и внедрение инструментов бережливого производства. Оператором программы является «Республиканский центр компетенций», подведомственный Минпромторгу РТ. Сюда стекаются заявки предприятий на участие в федеральной программе.
Правда, год назад она трансформировалась в федеральный проект «Производительность труда» и вошла в состав нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Базовые цели при этом не изменились. Предприятие — участник проекта берет на себя обязательство повышать производительность труда на 5% в течение трех лет с момента подписания соглашения с региональным оператором. На старте РЦК проводит аудит отдельно взятого производственного участка (а не всего завода целиком, — прим. авт.), выявляет потери и предлагает решения. Преимущество в том, что консалтинговые услуги выполняются за счет бюджетных субсидий, самому предприятию платить за них не нужно. Но впоследствии руководство может масштабировать этот опыт в периметре всего предприятия и обязано обеспечить прирост производительности труда на 5%. Срок действия федерального проекта — 2030 год, т.е. программа близится к завершению. Хотя возможна пролонгация, но не факт.
— В ведении Минпромторга находится более 2 тысяч предприятий с выручкой от 400 млн рублей. В рамках программы повышения производительности труда до 2030 года планируется довести до 600. Т.е. ежегодно будут вовлекаться по 50 предприятий с выручкой от 400 млн рублей, — сообщил журналистам министр.
В настоящее время в проекте участвует 402 предприятия, уточнил Олег Коробченко. Основная задача — внедрение принципов бережливого производства, включая оптимизацию разделения труда и автоматизацию процессов. Работа строится следующим образом: специалисты РЦК проводят аудит, формируют рекомендации и совместно с руководством предприятия реализуют пилотный проект на отдельном участке. Цель такой работы — продемонстрировать эффективность изменений и мотивировать руководство к комплексной модернизации всего производства. «В итоге себестоимость — ниже, маржинальность — выше, качество — лучше», — заключил он. В среднем каждое предприятие получило эффект примерно в 20 млн рублей, а в совокупности 8 млрд рублей — это прямой экономический эффект с 2017 по 2026 год.
На эти цели Татарстан направил в прошлом году 120,9 млн рублей, в том числе 95,5 млн рублей из бюджета РФ. В этом году субсидии выделены на 142,6 млн рублей, в том числе 104,1 млн рублей из бюджета РФ, следует из материалов Минпромторга РТ. Очевидно, потраченные бюджетные ресурсы должны обернуться в перспективе ростом налоговых отчислений.
Навели порядок на «кухне» и получили 9 млн рублей
О том, как работают программы повышения производительности труда на практике, журналисты смогли увидеть в ходе пресс-тура. ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг», занимающееся сборкой электрощитовых шкафов, вступило в федеральную программу осенью 2025 года. Предприятие поставляет электротехническое оборудование на объекты нефтехимической промышленности, где технологический цикл непрерывен. До 2022 года предприятие комплектовало шкафы с европейским оборудованием, а в последние годы перешло на отечественные.
РЦК предложило решение по оптимизации процесса сборки низковольтных комплектных устройств (НКУ). Именно здесь предприятие видит риски потерь. На первом этапе РЦК предложило переставить оборудование в цехе изготовления каркасов, навести порядок с расположением комплектующих — их разделили на отдельные ящики. Проще говоря, сборщики каркасов шкафов теперь быстрее могут найти метизы нужной спецификации. За счет этого достигли эффект в 9 млн рублей, сообщил куратор проекта РЦК Ренат Арсланов.
«Как работает бизнес? Он хочет проглотить все, что смог взять»
Гораздо большие резервы экономии скрываются в разделении труда, считают в РЦК. Сейчас сборщику «начинки» электрощитового шкафа приходится собирать все самостоятельно. В день он выполняет сотни электромонтажных операций по присоединению проводов, и пока не закончит, шкаф не уйдет заказчику. При этом следующий шкаф собирается по другой схеме — повторяемость минимальная. Понятно, что скорость сборки не самая высокая.
«Разделение труда организовано на начальном уровне. Если запустить конвейерное производство, то время работы сборщика по установке оборудования сократится на 49%», — отметил Арсланов. «Конвейер — это не лента, на которой двигаются шкафы, а синхронизация действий работников. На одном участке постоянно высокая нагрузка, на другом — простой, и можно балансировать загрузкой», — добавил заместитель по производству ООО «ЭнергоСпецИнжиниринг» Артем Костюков.
Предложения включены в инвестпроект, но пока не приняты. «Для этого нужно понять, сколько времени займет та или иная операция, разбить на этапы, чтобы каждый брал на себя отдельные операции», — пояснил Костюков. Расходы на реализацию инвестпрограммы не озвучивались.
«Слабое разделение труда отражается на качестве, организация труда хромает везде, начиная с планирования. Как работает бизнес? Он хочет поглотить все, что смог взять. Предприятия живут в режиме аврала и, как правило, не понимают, когда смогут отгрузить продукцию — подписываются на октябрь, а по факту сдают в ноябре. И «налетают» на штрафы, рентабельность — минимальная», — обозначили общие болевые точки эксперты РЦК. С другой стороны, бизнесу не приходится ждать комфортных условий. Единственный выход — грамотное маркетинговое планирование, иначе предприятие вечно будет жить в «лихорадке».
Бережливые инструменты принесли 4 млн, автоматизация сулит 5 млн
ООО «КМП Поволжье» — один из 18 заводов федерального холдинга по выпуску металлочерепицы и кровельных систем — вступило в программу осенью 2025 года, подписав соглашение с РЦК по оптимизации производства по выпуску снегозадержателей (пилотный поток производства элементов безопасности кровли). Соглашение подписано на три года — в первые полгода аудит проводят за счет бюджета, а в последующие 2,5 года предприятие само должно находить решения по повышению производительности труда.
По рекомендации РЦК компания внедрила инструменты бережливого производства. Были организованы новые рабочие места для упаковки метизов и кронштейнов, установлен автоматический запайщик, исключена лишняя упаковка в пленку, сократили логистику. В результате производительность труда в пилотном потоке выросла на 11,3% — с 7,06 до 7,86 комплекта снегозадержателей на человеко-час. Ожидаемый эффект составит 4 млн рублей в год, сообщили участники проекта.
— Проект нужный и важный: экономический эффект не заставляет себя ждать, и цель оправдывает средства. На своем заводе в Казани будем проводить мероприятия, пока мы взяли один маленький участок. Есть план работ на 2,5 года вперед, — сообщил гендиректор компании Игорь Кравченко.
В будущем году компания планирует повысить производительность труда за счет автоматизации. Для этого в КНР была закуплена автоматическая линия по упаковке труб в полиэтилен. Ее будет обслуживать 1 работник вместо нескольких, сообщил журналистам начальник по производству Максим Чеботарев. Ожидаемый экономический эффект составит 5 млн рублей.
«Предоставляются ли льготы на покупку оборудования?» — поинтересовалось «Реальное время». В ответ глава Минпромторга РТ сообщил, что компания могла бы претендовать на льготное кредитование ФРП: до 300 млн рублей под 3% годовых. Кроме того, участники программы получают доступ к финансированию покупки оборудования: до 200 млн рублей через региональные фонды и до 2 млрд рублей — через федеральный офис. Судя по недоуменным взглядам менеджмента компании, подобная возможность стала для них сюрпризом. Про бонусы от ФРП, похоже, узнали прямо на месте, улыбнулись журналисты.
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