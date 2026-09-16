ЦБ предложил создать «белые списки» финансовых блогеров

За нарушения блогеров предлагают штрафовать и исключать из белого списка, а за грубые неоднократные проступки или серые схемы автора могут лишить канала

Фото: Реальное время

Банк России предлагает ввести отдельный статус и специальный реестр для финансовых инфлюенсеров, которые регулярно дают массовой аудитории советы по инвестициям. После регистрации в «белых списках» ЦБ авторы смогут официально публиковать финансовые рекомендации, сообщают «Известия».

За нарушения блогеров предлагают штрафовать и исключать из белого списка, а за грубые неоднократные проступки или серые схемы автора могут лишить канала. При этом пока непонятно, как именно будет происходить «бан», в какой соцсети и кто займется блокировкой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Блогерам придется указывать настоящее имя, профессиональный опыт, результаты собственных рекомендаций, а также связи с банками, брокерами и другими финансовыми организациями.

Инициатива должна закрыть существующую лазейку, когда авторы фактически дают инвестиционные советы, но избегают регулирования с помощью формулировки «это не инвестиционная рекомендация». ЦБ намерен сделать рынок финансового контента более прозрачным и повысить ответственность блогеров перед частными инвесторами.

Напомним, блогеры в России активно привлекаются к различным проверкам — тут стоит вспомнить громкие дела Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных.

Зульфат Шафигуллин