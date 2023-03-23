Россия с 2026 года выйдет на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год
С 2026 года Россия намерена выйти на выпуск более 100 самолетов различных модификаций в год. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
— Сейчас главное — не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий, — обратил внимание глава российского правительства.
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказывал, что к 2030 году должно быть выпущено свыше 500 отечественных гражданских самолетов. Речь, в частности, идет о МС-21 и Sukhoi Superjet.
Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова тем временем планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 Ту-214 в год. В 2023—2030 годах предприятие должно выпустить 115 таких самолетов.
После введения санкций около 75 самолетов российских авиакомпаний остались за рубежом. В этом году правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.
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