В правительстве России пообещали рассмотреть вопрос о запрете вейпов

В правительстве России рассмотрят вопрос о запрете вейпов в стране и сформируют позицию по этому поводу. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил его поддержать запрет электронных сигарет и подчеркнул, что такая позиция является общей в ходе ежегодного отчета об итогах работы правительства. По мнению Володина, детей «нужно спасать» от вейпов.

Фото: duma.gov.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что его министерство всегда будет поддерживать мероприятия, которые увеличивают ожидаемую продолжительность жизни и сокращают вредный фактор.

В феврале в Министерстве сельского хозяйства России предложили досудебно блокировать сайты, продающие табачную и никотинсодержащую продукцию. Соответствующий законопроект рассмотрят Минцифры, Минпромторг и Минэкономразвития.

Отметим, что дистанционная продажа табачных и никотинсодержащих товаров (речь идет об электронных сигаретах и других электронных системах доставки никотина) в России запрещена на законодательном уровне.

В конце января сообщалось, что парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов на территории России могут пройти в течение полутора-двух месяцев. В Роспотребнадзоре уже одобрили идею законодательного запрета вейпов — там концептуально поддерживают любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.

В целом инициатива властей скорее соответствует общественным настроениям. Так, поддерживают запрет электронных сигарет в России 62% казанцев. Еще 24% жителей столицы Татарстана выступают против данной инициативы.

Главный нарколог Минздрава Татарстана Резеда Хаева заявила, что молодежь стала чаще пользоваться электронными сигаретами. По статистике, доля потребителей этих средств курения среди молодых россиян в возрасте 18—24 лет составляет 19,1%.

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Маргарита Головатенко