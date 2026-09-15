Совбез РФ: старение населения стало вызовом для мегапроектов в России
Особенно остро эти процессы проявляются в малых и средних городах
Экономика России и других развитых стран сталкивается с быстрым сокращением и старением населения, а также его концентрацией в крупных агломерациях. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников на Байкальском международном демографическом форуме.
По словам Масленникова, городское население демонстрирует суженное воспроизводство и сокращение доли молодых возрастов — ключевого ресурса для экономики.
— Особенно остро эти процессы проявляются в малых и средних городах, выступающих площадками для крупных проектов нового промышленного развития. Именно здесь общество, государство и бизнес сталкиваются с демографическим вызовом перспективам своего развития, — цитирует ТАСС замсекретаря СБ РФ.
Характер демографического развития Масленников назвал ключевой характеристикой современности для устойчивого роста и реализации мегапроектов.
Напомним, ранее стало известно, что общий коэффициент рождаемости в Татарстане снизился на 1,2% в 2025 году. При этом татарстанские показатели выше, чем в среднем по России.
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