Совбез РФ: старение населения стало вызовом для мегапроектов в России

Особенно остро эти процессы проявляются в малых и средних городах

Фото: Айдар Раманкулов

Экономика России и других развитых стран сталкивается с быстрым сокращением и старением населения, а также его концентрацией в крупных агломерациях. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников на Байкальском международном демографическом форуме.

По словам Масленникова, городское население демонстрирует суженное воспроизводство и сокращение доли молодых возрастов — ключевого ресурса для экономики.

— Особенно остро эти процессы проявляются в малых и средних городах, выступающих площадками для крупных проектов нового промышленного развития. Именно здесь общество, государство и бизнес сталкиваются с демографическим вызовом перспективам своего развития, — цитирует ТАСС замсекретаря СБ РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Характер демографического развития Масленников назвал ключевой характеристикой современности для устойчивого роста и реализации мегапроектов.

Напомним, ранее стало известно, что общий коэффициент рождаемости в Татарстане снизился на 1,2% в 2025 году. При этом татарстанские показатели выше, чем в среднем по России.

Зульфат Шафигуллин