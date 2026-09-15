РБК: в Минпромторге и Минэкономразвития сменились главы IT-департаментов

Волошин ушел с должности с 14 сентября, Дождев — за две недели до этого

Директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев и директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин покинули свои посты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Волошин ушел с должности с 14 сентября, Дождев — за две недели до этого. Уход Дождева подтвердил представитель Минпромторга.

— Действительно, Владимир Дождев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу. Исполняющий обязанности директора департамента цифровых технологий в настоящее время Антон Калинский, — заявил он.

По данным двух других собеседников РБК, обязанности Волошина в Минэкономразвития передали Глебу Турканову. Сам Волошин перешел на должность советника министра экономического развития Максима Решетникова.

Напомним, недавно председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности заместителя министра просвещения. Она занимала пост с августа 2024 года.

Галия Гарифуллина