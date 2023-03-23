Прокуратура запросила для директора кладбища Набережных Челнов 4,5 года колонии

Фото: прокуратура Татарстана

Гособвинение запросило 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для директора кладбища Набережных Челнов Ришата Шайхулова. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Помимо лишения свободы, прокуратура запросила для подсудимого 80 тысяч рублей штрафа в доход государства и запрет на работу в сфере похоронных услуг в течение 5 лет после освобождения.

Напомним, директору кладбища вменяют незаконный оборот спецтехники для негласного получения информации — закупку и установку двух скрытых камер в помещениях ГУП «Горкоммунхоз», а еще — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и пять эпизодов превышения полномочий.

скриншот видео «Татарстан-24»

По версии СК и прокуратуры, в 2020—2021 годах Шайхулов фактически ввел монополию на кладбище ГУП «Горкоммунхоз» — принуждал родственников умерших отказываться от уже заказанных ритуальных услуг по копке могил у одного предпринимателя в пользу аффилированных организаций, утверждая, что иначе покойников на этом кладбище похоронить не удастся. В результате граждане были вынуждены заключать новые договоры с подконтрольными директору фирмами, и по завышенным ценам, считают силовики.

Уголовное дело против Ришата Шайхулова возбудили в конце апреля 2021 года после обысков на городском кладбище — по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 286 «Превышение должностных полномочий».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Год назад Шайхулов в очередной раз угодил в скандал. Как писало «Реальное время», директор перекрыл въезд на кладбище специализированной ритуальной похоронной процессии. Чтобы процессия не смогла проехать, он поставил на въезде свою иномарку. Один из родственников пытался договориться с Шайхуловым, но тот выдвинул свои условия: нужно пройти регистрацию на кладбище и оплатить услуги. Ситуацию удалось разрешить после звонка в исполком.



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Айрат Назипов