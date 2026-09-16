Лавров: если Европа нападет на Россию, война будет «очень короткой»

Министр отметил, что конфронтация не является методом РФ

Россия не собирается нападать на западные страны и не имеет интересов в этом, однако если Европа, регулярно говорящая о подготовке к войне против РФ, нападет, «это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Министр отметил, что конфронтация не является методом России, о чем неоднократно говорили руководство страны и президент Владимир Путин.

— Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, в том числе через напористое продвижение НАТО к российским границам, — напомнил Лавров.

По его словам, сейчас звучат заявления от руководства Евросоюза о необходимости готовиться к войне с Россией — это самая популярная тема выступлений европейских элит.

— Мы не раз говорили, что не собираемся нападать на Европу, у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткая, — подчеркнул глава российской дипломатии.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о попытке ЕС вывести активы России из-под юрисдикции Бельгии. Глава МИД РФ охарактеризовал действия Брюсселя как поиск квазиюридических оснований для оправдания «воровства».

Алсу Сабирзанова