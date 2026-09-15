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Экономика

Доля доллара и евро в торговле России упала до 15%

13:24, 15.09.2026

При этом резко выросла доля рубля и валют стран БРИКС, прежде всего китайского юаня

Доля доллара и евро в торговле России упала до 15%
Фото: Реальное время

Доля доллара и евро в международных расчетах России с партнерами по итогам 2025 года составила 15%. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, резко выросла доля рубля и валют стран БРИКС, прежде всего китайского юаня. Он отметил, что внешняя торговля и финансовая система страны быстро перестроились, а санкционное давление лишь ускорило переход на новые механизмы расчетов.

Сергей Сильвер/photo.roscongress.ru

— От санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывал, — передает слова Орешкина ТАСС.

Напомним, ранее в связи с действующими санкциями Банк России сохранил ограничения на операции с наличной валютой для российских финансовых институтов.

Зульфат Шафигуллин

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