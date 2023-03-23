Россия и Грузия могут возобновить прямое авиасообщение

Россия и Грузия близки к тому, чтобы возобновить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Я разговаривал со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали. Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать — авиасообщение и отмена виз в России. Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений, — цитирует его ТАСС.

Калашников добавил, что ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале февраля Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией. Такое предостережение властям сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он также призвал задуматься руководство Грузии о состоянии авиапарка самолетов в России. По его мнению, из-за санкций перевозчикам стало сложнее их обновлять и поэтому эти самолеты якобы опасны.

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Айрат Назипов