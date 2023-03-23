Михаил Мишустин: по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было

Фото: скриншот трансляции

По России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 году.

— Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ, — высказался он.

Михаил Мишустин обратил внимание, что за последний год деньги российских граждан и компаний арестовывали на Запале «только потому, что они из России».

Напомним, в 2022 году Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме 7 апреля. В своем выступлении он обратил внимание, что от взаимодействия правительства и нижней палаты российского парламента зависит успешная адаптация национальной экономики.



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Татьяна Демина