В ЕГРН внесли пятую из восьми границ Татарстана — с Ульяновской областью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли границу Татарстана с Ульяновской областью — это уже пятая из восьми границ, сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.



В основном граница проходит по территории сельхозугодий и лесных массивов. Общая протяженность границы между Татарстаном и Ульяновском — 380,9 километра.

Актуальная информация о границах позволяет в том числе эффективно управлять земельными ресурсами, недвижимым имуществом, а еще способствует сокращению числа земельных споров, пояснил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Татарстан граничит с Ульяновской областью в юго-западной части территории. На границе расположены Нурлатский, Алькеевский, Спасский, Тетюшский, Буинский и Дрожжановский районы республики. Особое внимание при уточнении границ уделялось участкам вблизи населенных пунктов, на которых местные жители ведут свою хозяйственную деятельность. В результате граница между Татарстаном и Ульяновской областью свою реальную исторически сложившуюся конфигурацию не поменяла. Были решены все вопросы различия в картографическом отображении границ, существовавшие в различных документах.

— На сегодняшний день в ЕГРН внесено уже пять смежных с Татарстаном границ. До конца года планируется завершить работы по внесению еще трех границ — с республиками Чувашия и Удмуртия, а также Кировской областью, — рассказал директор филиала ППК «Роскадастр» по РТ Артем Костин.

Фото: google maps

Работы по определению границ с Ульяновской областью начали в 2020 году, а спустя два года в октябре глава РТ и губернатор Ульяновской области подписали соглашение об установлении границы между регионами. В феврале 2023-го землеустроительное дело получило положительное заключение государственной экспертизы Росреестра. Материалы передали в филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан для внесения сведений в ЕГРН. Исполнителем работ по установлению границы назначили Фонд пространственных данных РТ.

17 марта в ЕГРН внесли сведения о прохождении границы между Татарстаном и Самарской областью. Ее общая протяженность — 392,5 километра.

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Маргарита Головатенко