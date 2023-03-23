После заболевания сальмонеллезом детсадовцев в Казани возбудили уголовное дело
В Татарстане возбудили уголовное дело после заболевания сальмонеллезом воспитанников детского сада №262 в Казани. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В медицинские учреждения Казани обратились несколько воспитанников одного из детских садов Московского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
В мэрии города сообщили, что Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана не выявил нарушений в детском саду №262. Однако в учреждении усилили контроль за приготовлением пищи и проводят санобработку.
В Управлении Роспотребнадзора Татарстана сообщили, что в Казани были зарегистрированы семь случаев заболевания кишечной инфекцией у детей, посещающих четыре группы детского сада №262. У четверых выявлена сальмонелла энтеритидис, у двоих возбудители кишечной инфекции обнаружены не были, анализы еще одного ребенка проверяют.
Бригада специалистов взяла пробы образцов сырой и готовой продукции, смывы, растворы дезсредств, приготовленных в учреждении. Кроме того, были обследованы сотрудники, проведен обход групп, пищеблока, складских помещений. Проверены документы по поставке продуктов из департамента, технологические карты, журналы пищеблока, медицинская документация.
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