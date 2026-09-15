Татарстан попал в топ-5 регионов России по количеству вакансий

В отличие от большинства субъектов, в республике зафиксирован рост числа вакантных рабочих мест

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам второго квартала 2026 года насчитывалось 81,4 тыс. вакансий. Причем по этому показателю республика заняла пятое место среди регионов России, следует из аналитики агентства «ПромРейтинг».

Больше всего вакантных рабочих мест — в Москве (454,3 тыс.). На втором месте — Московская область (212,7 тыс.), а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (147,7 тыс.). Четвертое место — за Краснодарским краем (96 тыс.).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Аналитики отметили, что, в отличие от большинства регионов-лидеров, в Татарстане зафиксирован рост числа вакансий за упомянутый период на 13,3%. Для сравнения: в Москве количество вакантных рабочих мест сократилось на 1,8%, в Московской области — на 1%, в Питере — на 9,6%, а в Краснодарском крае — на 2,7%.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани.

Никита Егоров