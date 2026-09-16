Ансамбль песни и танца Татарстана получил здание на Горького

Репетиционная база на улице Островского, 2 при этом также остается за ансамблем

Фото: Мария Зверева

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана получил новое здание на улице Горького, 13. Речь идет о бывшем здании Татарского театра драмы и комедии им. Тинчурина.

О передаче здания сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова на встрече с журналистами. Также она отметила, что репетиционная база на улице Островского, 2 при этом остается за ансамблем.

Ранее сообщалось, что несколько спектаклей Кариевского театра в Казани поставлены на паузу. Играющий в них главные роли Булат Гатауллин проходит процесс реабилитации.

Алсу Сабирзанова