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Ансамбль песни и танца Татарстана получил здание на Горького

15:01, 16.09.2026

Репетиционная база на улице Островского, 2 при этом также остается за ансамблем

Ансамбль песни и танца Татарстана получил здание на Горького
Фото: Мария Зверева

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана получил новое здание на улице Горького, 13. Речь идет о бывшем здании Татарского театра драмы и комедии им. Тинчурина.

О передаче здания сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова на встрече с журналистами. Также она отметила, что репетиционная база на улице Островского, 2 при этом остается за ансамблем.

Ранее сообщалось, что несколько спектаклей Кариевского театра в Казани поставлены на паузу. Играющий в них главные роли Булат Гатауллин проходит процесс реабилитации.

Алсу Сабирзанова

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