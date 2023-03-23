В Подмосковье выявили второй случай подозрения на сибирскую язву

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Подмосковье два пациента с подозрением на сибирскую язву находятся в медорганизации, подведомственной областному Минздраву, предварительные анализы не подтверждают диагноз, рассказали в ведомстве.



Пациентов доставили в больницу на скорой помощи с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер. Их поместили в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов.

— Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивали как средней степени тяжести. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного. В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.

Вчера стало известно о третьем заболевшем из Чувашии — он покинул пределы республики и сейчас находится в Подмосковье. Мужчину изолировали. 20 марта глава республики Олег Николаев сообщал, что в Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания.

Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.



Заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин считает, что в Татарстане сибирской язвы бояться не надо, поскольку приняты все меры по нераспространению заболевания.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко