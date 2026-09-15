Банки ужесточат выдачу кредитов заемщикам с высокой нагрузкой

Это связано с ужесточением макропруденциальных лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года

С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением макропруденциальных лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут «Финансы Mail».

Ограничения коснутся потребительских займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобилей и недвижимости. Ипотека на квартиры и индивидуальное жилье останется без изменений.

Для заемщиков, тратящих на долги больше половины дохода, доля новых кредитов в портфелях банков сократится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1%. Внутри этих категорий банки отдадут предпочтение клиентам со стабильным доходом и хорошей кредитной историей.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Шансы на одобрение выше, если заранее погасить небольшие долги, закрыть ненужные кредитные карты или снизить их лимиты, а также подтвердить все источники дохода. Снизить нагрузку помогут досрочное погашение, рефинансирование или увеличение срока займа.

Еще один способ — привлечь созаемщика, но банк учтет и его кредитные обязательства. После закрытия карты или долга нужно дождаться обновления данных в бюро кредитных историй и только потом подавать заявку.

Ранее сообщалось, что процентные ставки по вкладам в крупнейших банках России выросли до 12,95%. Мониторинг ставок проводится по десяти крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов.

Алсу Сабирзанова