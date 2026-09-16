В Казани за разглашение налоговой тайны осужден бывший замначотдела ФНС

Суд наказал его двумя уголовными штрафами по 200 тысяч рублей, но от первого — освободил

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», статус осужденного получил экс-заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС по Татарстану Рамиль Гатиков. Вахитовский суд Казани признал его виновным в разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. Согласно вступившему в силу приговору, Гатиков в 2020 и 2022 годах сообщал знакомому сведения о банках, где открыты счета чужих организаций.

Бывшего налоговика обвиняли в превышении должностных полномочий и двух эпизодах разглашения доверенной ему тайны. На старте расследования, еще в 2023-м, он написал явку с повинной, однако в ходе суда от нее отказался. Сам факт передачи сведений не отрицал — переписку в мессенджере нашли в его мобильнике Samsung, но настаивал — информация о банковских идентификационных кодах (БИК) к налоговой тайне не относится, а он сознательно, чтобы не допустить разглашения, — выписывал из базы «Налог-3» идентификационные коды банков, заходя на ведомственный сервер с рабочего компьютера под своим паролем, после чего в открытом доступе запрашивал по кодам БИК названия банков.

Гатиков отмечал — база содержала информацию и о номерах счетов, датах их открытия и закрытия, но ею он со знакомым не делился. Тот самый знакомый подтверждал — просил пробить информацию о банках, где открыты счета задолжавших ему фирм. При этом на допросе этот знакомый явно хитрил: мол не знал, что Гатиков — сотрудник налоговой, на вопрос — почему же его контакт в телефоне записан как «Рамиль, налоговая» — заявил, что не помнит.

Райсуд признал обвинения в разглашении налоговой тайны доказанными, квалифицировал действия экс-замначальника отдела действия по части 2 статьи 183 УК РФ по двум эпизодам, назначив по каждому уголовный штраф в 200 тысяч рублей. После чего применил срок давности по преступлению 2020 года и от уплаты первого штрафа освободил. При этом запретил осужденному в течение двух лет занимать управленческие должности в органах госвласти и местного самоуправления. Заметим, санкция по данному составу УК предусматривает наказание от штрафа с верхней планкой в 1 млн рублей до 4 лет лишения свободы.

Гатиков и его адвокат обжаловали приговор в Верховном суде Татарстана — просили о полном оправдании. Одним из аргументов защиты была ссылка на то, что после блокировки счетов тех самых компаний информация появилась в интернете на общедоступных ресурсах. Апелляционная инстанция проверила и отклонила этот довод, установив, что блокировка вводилась в 2019-м и в том же году была отменена, а значит в 2020-м данные о банках, где открывали счета эти организации, являлись предметом налоговой тайны.

Более того, еще на уровне районного суда было установлено — должниками автора неофициальных запросов Гатикову те самые фирмы не были.

Верховный суд Татарстана посчитал приговор законным и обоснованным.