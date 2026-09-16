Казахстан нарастил импорт молочной продукции из России

Импорт молока и сливок вырос на 8%

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Казахстан с января по июль 2026 года увеличил импорт молока и сливок из России на 8% — до $14,7 млн. Импорт сгущенных молока и сливок с добавлением сахара вырос на 30%, до $28 млн. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики республики, передает ТАСС.

В натуральном выражении импорт молока и сливок из России остался примерно на уровне прошлого года. Это около 10,1 тыс. тонн. Поставки сгущенных сливок и молока выросли примерно на 20%, до 10,2 тыс. тонн.

Россия по итогам семи месяцев 2026 года стала основным торговым партнером Казахстана по импорту, обеспечив 30,8% поставок товаров в республику.

Ранее сообщалось, что Россия стала главным экспортером минералки в Киргизию. Объем поставок воды вырос в 6,6 раза.

Алсу Сабирзанова