В прошлом году ветеринарно-полицейские посты Татарстана выявили 307 нарушений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году ветеринарно-полицейскими постами в Татарстане было досмотрено чуть более 24 тысяч единиц транспорта. С помощью этой работы было выявлено 307 нарушений ветеринарного законодательства. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, сегодня работа на таких постах проходит в усиленном режиме. Кроме того, Мотыгуллин отметил, что с 1 марта текущего года в стране вступили в силу постановления правительства, согласно которым при изъятии больного поголовья хозяйствам могут не выплачиваться компенсации.

— Если есть нарушения биобезопасности предприятия, то за изъятое поголовие при вспышке заболевания компенсация может не выплачиваться. Действия документов распространяются на свиноводческие, птицеводческие и иные хозяйства, — сказал он.

Мотыгуллин добавил, что решения о выделении компенсации, ее уменьшении или отказе принимается правительством республики.

— Владельцам животных нельзя рассчитывать на возмещение ущерба. Им необходимо принять меры по недопущению возникновения особо опасных заболеваний внутри своих хозяйств, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивали как средней степени тяжести. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения. Под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.

Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.

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Максим Кокунин