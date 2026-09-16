Казань вошла в топ-5 городов с низкой долей ипотеки на новостройки

Показатель составил 55%

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в число городов с наименьшей долей ипотечных сделок на первичном рынке жилья. По итогам первого полугодия 2026 года в столице Татарстана с привлечением ипотеки прошло 55% сделок с новостройками. Об этом говорится в исследовании bnMAP.pro и фонда «Росконгресс», передают РИА «Новости».

Меньше показатель только в Калининграде (51%). Также в числе лидеров по низкой доле ипотеки — Москва (56%), Санкт-Петербург (57%) и Самара (63%).

Возглавили рейтинг Краснодар (85%) и Омск (82%). Далее идут Московская область, Красноярск и Уфа — по 77%. Всего в исследование вошли 23 локации, включая Московскую и Ленинградскую области.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана стали направлять больше денег на досрочное погашение ипотеки. По объему средств, идущих на эти цели, республика заняла четвертое место среди регионов России.

Алсу Сабирзанова