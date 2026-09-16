«Голос каждого имеет значение»: Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Госдуму

Он призвал граждан «обязательно реализовать свое конституционное право»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Госдуму, сообщили в пресс-службе Кремля. Он подчеркнул, что участие в голосовании — это ответственность и вклад в укрепление страны.

— Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу, — заявил российский лидер.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Голос каждого избирателя имеет значение», — сказал Владимир Путин. По его словам, от личного выбора россиян напрямую зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Президент выразил уверенность, что победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России.

— Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу, — обратился он к россиянам.

Напомним, в Татарстане на выборах в Госдуму проголосуют 2 млн 923 тыс. избирателей. Из них 43 тыс. примут участие в выборах впервые.



Галия Гарифуллина