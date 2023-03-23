Сам попросил: замглавы исполкома Альметьевска посадили под домашний арест

В Альметьевске заключен под домашний арест до 21 мая замглавы района Андрей Подовалов. Такое решение только что вынес горсуд, отклонив ходатайство СК о заключении чиновника под стражу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Именно о домашнем аресте суд просил сам задержанный по подозрению в получении взятки в 4,8 млн рублей, заявляя, что не намерен скрываться от следствия. Уголовное дело против представителя муниципальной власти возбудили вчера утром, после чего сотрудники ФСБ и Следкома провели обыски в его доме и исполкоме района и сопроводили фигуранта на допрос в следственный отдел СК по Альметьевску, а уже там задержали.

Минувшую ночь Подовалов провел в полицейском изоляторе. Обвинение ему пока не предъявлено. На допросе в качестве подозреваемого претензии в коррупции не признал.

Официальных комментариев по этому коррупционному делу силовики пока не дают. Держит паузу и руководство района. Между тем источники «Реального времени» сообщают, что дело против Подовалова было возбуждено после того, как в разработку попал один из поставщиков горячего питания в учебные заведения Альметьевского района. И излагают версию следствия: якобы этот поставщик на протяжении двух лет — с января 2021 года по декабрь 2022 года — отчислял замглавы района по 200 тысяч рублей ежемесячно и всего перечислил 4,8 млн рублей — за покровительство по муниципальным контрактам.

Подовалову — 41 год. Родом из Бавлов. Начинал карьеру в 2000-м лаборантом в информационно-издательском центре Альметьевского муниципального университета. Через три года, после получения диплома экономиста-менеджера в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университете, приступил к работе в Северной столице в представительстве банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

На муниципальной службе — с 2006 года. В Альметьевском исполкоме трудился на позициях специалиста отдела экономического анализа, советника главы исполкома, начальника управления экономики, промышленности и торговли. В 2010—2012 годах занимал пост и.о. председателя финансово-бюджетной палаты Альметьевского района. Последующие три года трудился в Ютазинском районе — замглавы исполкома по инфраструктурному развитию, исполняющим обязанности руководителя и главой исполкома района.

В декабре 2015-го вернулся в Альметьевск на пост замглавы исполкома района по экономике.

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Ирина Плотникова