Александр Новак раскрыл причину падения цен на нефть в мире

Вице-премьер правительства России Александр Новак рассказал, что стоимость нефти на мировом рынке упала из-за кризисной ситуации в банковской сфере США.

— Я считаю, что падение цены связано с банковским кризисом, который достаточно большие риски в целом для экономики поднял. И, конечно, нефтяной рынок на это реагирует. Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила, — передает его слова «РИА Новости».

Новак полагает, что цены на нефть должны восстановиться до предыдущего уровня в краткосрочной перспективе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На прошлой неделе аналитики американского банка Goldman Sachs поменяли свой прогноз относительно цен на нефть в ближайшее время. По мнению экспертов, цена фьючерса нефти марки Brent ожидается в пределах $94 за баррель в ближайшие 12 месяцев, а во второй половине 2024 года она будет торговаться по $97 за баррель. При этом ранее в банке прогнозировали рост до $100.

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Айрат Назипов