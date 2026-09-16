«Эдуард Данилов был инженером под знаком плюс»

Республика простилась с заслуженным строителем России, директором ГКУ «Главтатдортранс»

Фото: Сергей Козлов

В культурном центре «Сайдаш» состоялось прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым. Панихида собрала несколько сотен людей: родных и близких, коллег, представителей руководства республики и муниципалитетов. Как провожали в последний путь заслуженного строителя России — в материале «Реального времени».

«В зале нет ни одного свободного места…»

Почти за час до официального начала церемонии прощания у культурного центра «Сайдаш» уже было многолюдно. Со всех сторон подходили и подъезжали те, кого судьба свела с Эдуардом Даниловым.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Посмотрите: идет прощание, и в зале практически нет ни одного свободного места. Пришли те, кто с ним работал на разных этапах: в министерстве, в его организации — то есть не только его непосредственные подчиненные, но пришли люди, которые с ним соприкасались и по роду деятельности, и просто по жизни. А это говорит о том, каким он был отзывчивым и открытым человеком. Его на всех хватало. Это говорит о том, каким он пользовался уважением! — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

По ее словам, с руководителем «Главтатдортранса» ей доводилось пересекаться часто. И всякий раз она поражалась потрясающей открытости Эдуарда Данилова, его работоспособности и погруженности в каждый проект, над которым работала возглавляемая им организация.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Готовишься к разговору с ним, смотришь цифры, объемы, квадратуру, стоимость и так далее, а к нему подходишь, и он сразу включался в разговор так, будто сам вот только внимательно изучил все данные. А я же понимаю, что, кроме объектов по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты, у него еще колоссальный объем объектов по самым разным направлениям. Это и капремонт, и строительство, и многое другое, — вспоминает Эльмира Зарипова.

«90% встреч с ним были не в кабинете, а в штабах»

Министру транспорта и дорожного хозяйства республики Фариту Ханифову было непросто согласиться на интервью. Как признался он сам — прощался с коллегой и другом.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Мы в растерянности. Мы потеряли друга, товарища, великого специалиста своего дела. Это огромное горе. Он — профессионал высочайший. Он умел вести политику дорожной отрасли РТ, умел выстраивать контакты и в то же время держал все под контролем, обеспечивал высочайшую дисциплину, не отступал от правил нашей сложнейшей отрасли, — подчеркнул он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— 90% встреч с ним были или в Кабмине, или на штабах. В кабинетах мы с ним не общались практически. Говорят, что протяженность дороги жизни для каждого из нас определяет Господь, а вот ширину этой дороги, своими делами и поступками — сам человек. Дорога Эдуарда Юрьевича — очень широка. И там всем было место, — уже позже, во время официальной церемонии прощания, со сцены отметил он.

«Строители храмов и дорог имеют вечную милость от Аллаха»

Слова соболезнования родным и близким Эдуарда Юрьевича от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра республики Алексея Песошина и всего правительства РТ произнес первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Сегодня мы провожаем в последний путь нашего друга, коллегу, товарища. Он прошел короткий, но славный путь в жизни. Начинал с мастера в «Татавтодоре», дошел до руководителя «Главтатдортранса». Можно уверенно говорить: он реализовал себя как профессионал в одной из сложнейших отраслей. За его плечами километры и километры дорог. Большую часть своего времени в пыль, грязь, холод и жару он проводил непосредственно на объектах, наблюдая, направляя, контролируя строительство. В исламе строители храмов и дорог имеют вечную милость от Аллаха. Человек делал добро всем людям. Даже тем, кто не знает о том, кем же была построена дорога, — подчеркнул Рустам Нигматуллин.

«Как профессионала его будет сложно заменить, как друга — невозможно»

В числе тех, кто пришел проститься с Эдуардом Даниловым, был и президент Академии наук Республики Татарстан, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Наше общение с Эдуардом Юрьевичем из серии — когда работа превращается в дружбу, — отметил Рифкат Минниханов. И продолжил: — Все те технологические решения, которые он решал вместе с нами в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а потом — «Инфраструктура для жизни», — это и мониторинги качества дорог, движения, пропускной способности, это и метеостанции, пункты весогабаритного контроля, полигон испытания беспилотных транспортных систем…. Мы многое реализовывали, еще больше было в планах. К сожалению, так получилось, что его больше нет с нами… Говорят — незаменимых людей нет. Эдуард Юрьевич — как раз тот человек, которого заменить как профессионала будет очень трудно, а как товарища и друга — невозможно.

«Он всегда искал пути решения самых сложных задач»

Ректор КФУ, а в прошлом сам министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин на церемонии прощания с трудом сдерживал слезы.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Он был очень хороший, светлый человек. Профессионал. В дорожной отрасли он прошел все этапы — от мастера до руководителя. Очень сложные были у нас объекты. Есть инженеры со знаком «+» и со знаком «-». Инженер под знаком «+», получив задачу, ищет решения, а инженер под знаком «–» найдет сотни причин, почему это сделать невозможно. Вот Эдуард Юрьевич — под знаком «+». Могу сказать, что все крупные события и мероприятия, что состоялись в республике в последние годы, не обходились без его личного участия. Как профессионал он был на своем месте. И в Службе заказчика, и когда у меня был замминистра, он показывал решимость решать самые сложные задачи. И он очень чутко относился к людям. Да, порой бывал жестким как руководитель, умел спросить, если видел, что кто-то недорабатывает. Но при этом всегда был готов откликнуться на просьбу о помощи. Очень жалко, что в таком молодом возрасте ушел… Но… Вечная память, — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнул Ленар Сафин.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— В нашей памяти он останется мудрым и талантливым руководителем, ответственным и преданным своему делу человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного хозяйства Татарстана. Светлая память об Эдуарде Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты, — к соболезнованиям родным и близким Эдуарда Данилова присоединился коллектив Группы ТАИФ.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Как было сказано во время церемонии прощания: «Дороги — это не просто километры асфальта. Это связь между людьми, городами и селами, возможность вернуться домой, к родным и вовремя оказаться там, где тебя ждут». Тысячи километров построенных и отремонтированных дорог по всему Татарстану, сотни путепроводов и мостов, в возведении которых сегодня есть частичка труда и души Эдуарда Данилова, — его наследство и память о нем для всех жителей республики.

Эдуард Данилов был похоронен на Арском кладбище Казани.

1 / 33 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов