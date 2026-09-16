«Эдуард Данилов был инженером под знаком плюс»
Республика простилась с заслуженным строителем России, директором ГКУ «Главтатдортранс»
В культурном центре «Сайдаш» состоялось прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым. Панихида собрала несколько сотен людей: родных и близких, коллег, представителей руководства республики и муниципалитетов. Как провожали в последний путь заслуженного строителя России — в материале «Реального времени».
«В зале нет ни одного свободного места…»
Почти за час до официального начала церемонии прощания у культурного центра «Сайдаш» уже было многолюдно. Со всех сторон подходили и подъезжали те, кого судьба свела с Эдуардом Даниловым.
— Посмотрите: идет прощание, и в зале практически нет ни одного свободного места. Пришли те, кто с ним работал на разных этапах: в министерстве, в его организации — то есть не только его непосредственные подчиненные, но пришли люди, которые с ним соприкасались и по роду деятельности, и просто по жизни. А это говорит о том, каким он был отзывчивым и открытым человеком. Его на всех хватало. Это говорит о том, каким он пользовался уважением! — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
По ее словам, с руководителем «Главтатдортранса» ей доводилось пересекаться часто. И всякий раз она поражалась потрясающей открытости Эдуарда Данилова, его работоспособности и погруженности в каждый проект, над которым работала возглавляемая им организация.
— Готовишься к разговору с ним, смотришь цифры, объемы, квадратуру, стоимость и так далее, а к нему подходишь, и он сразу включался в разговор так, будто сам вот только внимательно изучил все данные. А я же понимаю, что, кроме объектов по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты, у него еще колоссальный объем объектов по самым разным направлениям. Это и капремонт, и строительство, и многое другое, — вспоминает Эльмира Зарипова.
«90% встреч с ним были не в кабинете, а в штабах»
Министру транспорта и дорожного хозяйства республики Фариту Ханифову было непросто согласиться на интервью. Как признался он сам — прощался с коллегой и другом.
— Мы в растерянности. Мы потеряли друга, товарища, великого специалиста своего дела. Это огромное горе. Он — профессионал высочайший. Он умел вести политику дорожной отрасли РТ, умел выстраивать контакты и в то же время держал все под контролем, обеспечивал высочайшую дисциплину, не отступал от правил нашей сложнейшей отрасли, — подчеркнул он.
— 90% встреч с ним были или в Кабмине, или на штабах. В кабинетах мы с ним не общались практически. Говорят, что протяженность дороги жизни для каждого из нас определяет Господь, а вот ширину этой дороги, своими делами и поступками — сам человек. Дорога Эдуарда Юрьевича — очень широка. И там всем было место, — уже позже, во время официальной церемонии прощания, со сцены отметил он.
«Строители храмов и дорог имеют вечную милость от Аллаха»
Слова соболезнования родным и близким Эдуарда Юрьевича от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова, премьер-министра республики Алексея Песошина и всего правительства РТ произнес первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.
— Сегодня мы провожаем в последний путь нашего друга, коллегу, товарища. Он прошел короткий, но славный путь в жизни. Начинал с мастера в «Татавтодоре», дошел до руководителя «Главтатдортранса». Можно уверенно говорить: он реализовал себя как профессионал в одной из сложнейших отраслей. За его плечами километры и километры дорог. Большую часть своего времени в пыль, грязь, холод и жару он проводил непосредственно на объектах, наблюдая, направляя, контролируя строительство. В исламе строители храмов и дорог имеют вечную милость от Аллаха. Человек делал добро всем людям. Даже тем, кто не знает о том, кем же была построена дорога, — подчеркнул Рустам Нигматуллин.
«Как профессионала его будет сложно заменить, как друга — невозможно»
В числе тех, кто пришел проститься с Эдуардом Даниловым, был и президент Академии наук Республики Татарстан, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.
— Наше общение с Эдуардом Юрьевичем из серии — когда работа превращается в дружбу, — отметил Рифкат Минниханов. И продолжил: — Все те технологические решения, которые он решал вместе с нами в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а потом — «Инфраструктура для жизни», — это и мониторинги качества дорог, движения, пропускной способности, это и метеостанции, пункты весогабаритного контроля, полигон испытания беспилотных транспортных систем…. Мы многое реализовывали, еще больше было в планах. К сожалению, так получилось, что его больше нет с нами… Говорят — незаменимых людей нет. Эдуард Юрьевич — как раз тот человек, которого заменить как профессионала будет очень трудно, а как товарища и друга — невозможно.
«Он всегда искал пути решения самых сложных задач»
Ректор КФУ, а в прошлом сам министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин на церемонии прощания с трудом сдерживал слезы.
— Он был очень хороший, светлый человек. Профессионал. В дорожной отрасли он прошел все этапы — от мастера до руководителя. Очень сложные были у нас объекты. Есть инженеры со знаком «+» и со знаком «-». Инженер под знаком «+», получив задачу, ищет решения, а инженер под знаком «–» найдет сотни причин, почему это сделать невозможно. Вот Эдуард Юрьевич — под знаком «+». Могу сказать, что все крупные события и мероприятия, что состоялись в республике в последние годы, не обходились без его личного участия. Как профессионал он был на своем месте. И в Службе заказчика, и когда у меня был замминистра, он показывал решимость решать самые сложные задачи. И он очень чутко относился к людям. Да, порой бывал жестким как руководитель, умел спросить, если видел, что кто-то недорабатывает. Но при этом всегда был готов откликнуться на просьбу о помощи. Очень жалко, что в таком молодом возрасте ушел… Но… Вечная память, — в разговоре с журналистом «Реального времени» подчеркнул Ленар Сафин.
— В нашей памяти он останется мудрым и талантливым руководителем, ответственным и преданным своему делу человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного хозяйства Татарстана. Светлая память об Эдуарде Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты, — к соболезнованиям родным и близким Эдуарда Данилова присоединился коллектив Группы ТАИФ.
Как было сказано во время церемонии прощания: «Дороги — это не просто километры асфальта. Это связь между людьми, городами и селами, возможность вернуться домой, к родным и вовремя оказаться там, где тебя ждут». Тысячи километров построенных и отремонтированных дорог по всему Татарстану, сотни путепроводов и мостов, в возведении которых сегодня есть частичка труда и души Эдуарда Данилова, — его наследство и память о нем для всех жителей республики.
Эдуард Данилов был похоронен на Арском кладбище Казани.
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