В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду в 25 домах

Без воды останутся семь многоквартирных домов, три социальных учреждения и шесть административных зданий

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Казани 22 сентября планово отключат водоснабжение в 25 домах. Воды не будет с 9:00 22 сентября до 9:00 23 сентября. Это связано с подключением водопровода ЖК на улице Муштари к централизованным сетям, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение затронет адреса на улицах Бутлерова (7, 30, 30а, 34а/13, 43), Маяковского (10, 10а, 12, 13/34) и Муштари (1 стр., 8, 10, 11, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14в, 15).

Без воды останутся семь многоквартирных домов, три социальных учреждения и шесть административных зданий. Заявки на подвоз воды автоцистернами принимаются по телефону 231-62-60. Жителей просят заранее запастись водой. Работы планируют завершить раньше указанного срока.

Ранее сообщалось, что МУП «Водоканал» Казани с привлечением подрядной организации завершает ремонт канализационного коллектора на ул. Чистопольской, 4, где из-за ветхости трубы произошел обвал грунта.

Алсу Сабирзанова