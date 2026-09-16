Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Данилова
Республика простилась с заслуженным строителем РФ, директором ГКУ «Главтатдортранс»
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины директора ГКУ «Главтатдортранс» Эдуарда Юрьевича Данилова.
«В нашей памяти он останется мудрым и талантливым руководителем, ответственным и преданным своему делу человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного хозяйства Татарстана. Светлая память об Эдуарде Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании от имени Группы ТАИФ.
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