Новости общества

04:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Данилова

12:02, 16.09.2026

Республика простилась с заслуженным строителем РФ, директором ГКУ «Главтатдортранс»

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Данилова
Фото: Сергей Козлов

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины директора ГКУ «Главтатдортранс» Эдуарда Юрьевича Данилова.

«В нашей памяти он останется мудрым и талантливым руководителем, ответственным и преданным своему делу человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного хозяйства Татарстана. Светлая память об Эдуарде Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании от имени Группы ТАИФ.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также