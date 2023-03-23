Закон о цифровом рубле начнет действовать в мае

Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, он начнет действовать в мае, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков.

Закон планировали принять до 1 апреля, однако 22 марта Аксаков указал, что к этому сроку закон не примут, а проведение испытаний на реальных операциях с цифровым рублем отложили на более поздний срок.

Госдума 16 марта приняла в первом чтении законопроект, который создает основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля. Законопроект определяет ряд понятий, связанных с цифровым рублем и платформой цифрового рубля. Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом — оператором платформы цифрового рубля. Также устанавливаются требования к организации платформы.

Фото: cbr.ru

Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы.



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Маргарита Головатенко