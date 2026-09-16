Рустам Минниханов и митрополит Кирилл обсудили восстановление религиозных объектов
Встреча прошла в Доме правительства Татарстана в Казани
В Доме правительства Татарстана в Казани прошла встреча раиса РТ Рустама Минниханова и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
В ходе диалога они обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии и взаимодействие в части укрепления межнационального и межконфессионального мира. Также Рустам Минниханов и митрополит Кирилл говорили про совместную работу по дальнейшему восстановлению религиозных объектов.
— Отдельно затронули вопросы поддержки участников СВО и жителей новых регионов России, участие татарстанских приходов в гуманитарной миссии, — говорится в сообщении.
Напомним, в августе сообщалось, что Казанско-Богородицкая церковь в селе Большое Фролово Буинского района будет внесена в реестр объектов культурного наследия народов России. Храм, возведенный в конце XVIII — XIX веке, считается одним из старейших и крупнейших деревянных храмов Татарстана.
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