Рустам Минниханов и митрополит Кирилл обсудили восстановление религиозных объектов

Встреча прошла в Доме правительства Татарстана в Казани

В Доме правительства Татарстана в Казани прошла встреча раиса РТ Рустама Минниханова и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В ходе диалога они обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии и взаимодействие в части укрепления межнационального и межконфессионального мира. Также Рустам Минниханов и митрополит Кирилл говорили про совместную работу по дальнейшему восстановлению религиозных объектов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Отдельно затронули вопросы поддержки участников СВО и жителей новых регионов России, участие татарстанских приходов в гуманитарной миссии, — говорится в сообщении.

Напомним, в августе сообщалось, что Казанско-Богородицкая церковь в селе Большое Фролово Буинского района будет внесена в реестр объектов культурного наследия народов России. Храм, возведенный в конце XVIII — XIX веке, считается одним из старейших и крупнейших деревянных храмов Татарстана.



Галия Гарифуллина