Работающие отцы могут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 года
Для этого нужно оформить отпуск по уходу
Работающий отец может получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет, если оформит отпуск по уходу. Об этом сообщил соцфонд России.
— Да, он может оформить на работе отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до момента, пока малышу не исполнится 1,5 года, — говорится в сообщении ведомства.
Пособие положено тому члену семьи, который ушел в отпуск по уходу. Это может быть не только мама, но и отец, а также работающие бабушка или дедушка. От матери ребенка при этом не требуется обязательного трудоустройства. Единственное ограничение — пособие на одного и того же ребенка не может быть оформлено одновременно двумя членами семьи.
Для назначения выплаты отцу необходимо подать по месту работы два заявления: о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия.
Ранее сообщалось, что более 15 тысяч студенток получили пособие по беременности по новым правилам.
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