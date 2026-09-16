Работающие отцы могут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

Для этого нужно оформить отпуск по уходу

Фото: Айдар Раманкулов

Работающий отец может получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет, если оформит отпуск по уходу. Об этом сообщил соцфонд России.

— Да, он может оформить на работе отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до момента, пока малышу не исполнится 1,5 года, — говорится в сообщении ведомства.

Пособие положено тому члену семьи, который ушел в отпуск по уходу. Это может быть не только мама, но и отец, а также работающие бабушка или дедушка. От матери ребенка при этом не требуется обязательного трудоустройства. Единственное ограничение — пособие на одного и того же ребенка не может быть оформлено одновременно двумя членами семьи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для назначения выплаты отцу необходимо подать по месту работы два заявления: о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о назначении ежемесячного пособия.

Ранее сообщалось, что более 15 тысяч студенток получили пособие по беременности по новым правилам.

Алсу Сабирзанова