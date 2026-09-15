Состоялась премьера документального сериала о том, как создается российская спецтехника

В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Авито Спецтехника и Минпромторг России запускают документальный сериал «Линия сборки» о современном российском машиностроении. Премьера состоялась в Москве 10 сентября 2026 года. В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники — от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими, благодаря которым появляются эти машины.



Рынок спецтехники, традиционно считающийся одним из наиболее консервативных, активно переходит в онлайн. Уже более 65% покупателей ищут технику через интернет, а каждая третья сделка совершается онлайн. Цифровые каналы становятся одной из ключевых точек контакта с рынком — покупатели используют их для поиска техники, изучения характеристик и сравнения предложений.

Вместе с изменением покупательского поведения растет и потребность в понятной информации о технике. Документальный сериал «Линия сборки» показывает современное российское машиностроение изнутри и помогает зрителям разобраться в том, как устроены машины, какие технологии и инженерные решения используются при их создании и для каких задач они предназначены.

«Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача — транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути. «Линия сборки» расскажет о самых передовых отечественных разработках в части самоходной техники. В каждом выпуске — очередное подтверждение таланта наших машиностроителей, инженеров и конструкторов, которые способы создавать и интегрировать в машины технологии беспилотного управления, экологичные силовые установки, автоматизировать и цифровизировать производственные процессы», — рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

В каждом выпуске ведущие отправляются на машиностроительное предприятие и вместе со специалистами проходят весь путь создания конкретной машины.

Всего выйдет 10 серий длительностью до 30 минут. Съемки прошли на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Среди участников проекта — «ДСТ-УРАЛ», «Сеспель», «Пегас-Агро», ООО «Роботех», «Пневмостроймашина», ГК Ростсельмаш, ГАЗ и «Меркатор Калуга».

Отдельная часть каждого выпуска посвящена выбору спецтехники. Ведущие разбирают ключевые характеристики машин, объясняют, для каких задач они предназначены, и рассказывают, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе техники.

«Технологии сегодня дают бизнесу новые возможности для повышения эффективности: современные машины позволяют автоматизировать процессы, увеличивать производительность, точнее выполнять задачи и оптимизировать затраты. При этом цифровые каналы помогают быстрее узнавать о таких разработках и находить решения, которые отвечают конкретным задачам бизнеса. Поэтому нам важно рассказывать не только о самой технике, но и о технологиях и инженерных решениях, которые стоят за ее созданием. Совместный с Минпромторгом документальный проект «Линия сборки» позволяет показать эти разработки широкой аудитории и поддержать интерес к российскому машиностроению», — сказал Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

Сериал будет доступен на российских цифровых платформах. Первые две серии вышли 10 сентября, новые эпизоды будут публиковаться раз в неделю.



Возрастное ограничение сериала 12+