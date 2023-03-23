Международные резервы России за неделю выросли на $12,5 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Международные резервы России за неделю увеличились на $12,5 млрд, сказано в материалах Банка России.



— Объем международных резервов по состоянию на 17 марта составил $585,8 млрд, увеличившись за неделю на $12,5 млрд, или на 2,2%, под воздействием положительной переоценки, — сказано в сообщении регулятора.

По данным на 10 марта, объем резервов составлял $573,3 миллиарда.

Фото: pixabay.com

Международные резервы России по состоянию на 1 марта 2023 года составили $574,247 млрд, что на 3,82% (или на $22,788 млрд) ниже показателя на начало февраля.



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Маргарита Головатенко