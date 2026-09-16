Потери ВВП России из-за хронических заболеваний оценили в 2,5 трлн рублей

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, повышение продолжительности здоровой жизни является экономической задачей государства

Фото: Динар Фатыхов

Ежегодные потери российского ВВП от хронических заболеваний населения составляют около 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на лекции в Екатеринбурге.

По словам главы ведомства, повышение продолжительности здоровой жизни является экономической задачей государства. Министр отметил, что более половины россиян старше трудоспособного возраста имеют хотя бы одно хроническое заболевание или синдром старческой астении.

— Поэтому, конечно, эта задача (повышение продолжительности здоровой жизни), она и индивидуальная, и государственная, в том числе экономическая, — передает ТАСС слова министра здравоохранения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мурашко уточнил, что инвалидность зафиксирована у 20% граждан этой возрастной группы. При этом только четверть пожилых людей оценивает свое здоровье как хорошее.

Ранее сообщалось, что впервые в истории количество людей в возрасте 65 лет и старше превысило число детей младше пяти лет. Основными причинами этому явлению называют снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни.

Зульфат Шафигуллин