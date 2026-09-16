Потери ВВП России из-за хронических заболеваний оценили в 2,5 трлн рублей
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, повышение продолжительности здоровой жизни является экономической задачей государства
Ежегодные потери российского ВВП от хронических заболеваний населения составляют около 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на лекции в Екатеринбурге.
По словам главы ведомства, повышение продолжительности здоровой жизни является экономической задачей государства. Министр отметил, что более половины россиян старше трудоспособного возраста имеют хотя бы одно хроническое заболевание или синдром старческой астении.
— Поэтому, конечно, эта задача (повышение продолжительности здоровой жизни), она и индивидуальная, и государственная, в том числе экономическая, — передает ТАСС слова министра здравоохранения.
Мурашко уточнил, что инвалидность зафиксирована у 20% граждан этой возрастной группы. При этом только четверть пожилых людей оценивает свое здоровье как хорошее.
Ранее сообщалось, что впервые в истории количество людей в возрасте 65 лет и старше превысило число детей младше пяти лет. Основными причинами этому явлению называют снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни.
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