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Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости ОРВИ в России

12:52, 15.09.2026

Глава ведомства поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону

Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости ОРВИ в России
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Во второй декаде сентября в России наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и научно-исследовательских организаций. Она поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону и усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют привить 60% населения от гриппа. Это около 2,4 млн человек.

Алсу Сабирзанова

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