Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости ОРВИ в России

Глава ведомства поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Во второй декаде сентября в России наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и научно-исследовательских организаций. Она поручила взять на жесткий контроль готовность лечебной сети к предстоящему эпидсезону и усилить информирование граждан о профилактике респираторных инфекций.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют привить 60% населения от гриппа. Это около 2,4 млн человек.

Алсу Сабирзанова