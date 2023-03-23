Казань потратит на перевозку военных и артистов на параде Победы 3 млн рублей

Казань выделит на перевозку военных казанского гарнизона, воспитанников кадетских классов и юнармии, артистов и участников во время проведения парада Победы ровно 3 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Перевозить участников будут на автобусах вместимостью примерно 45 мест. Согласно документации, автобусы предоставляются на 1,2 тысячи часов — то есть на 50 суток. Автобусы должны возить военных в том числе в дни проведения репетиций.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Срок исполнения контракта обозначен с момента его заключения (не позднее 9 мая) до 30 июня 2023 года.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Подать заявку можно до 31 марта, исполнителя определят 4 апреля.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани уже утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснило «Реальное время», план содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко